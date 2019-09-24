Скорее всего, с 1 января 2020 года все организации начнут исчислять налог на имущество в повышенном размере

У меня такое впечатление, что никто ничего не понял или все просто боятся в это поверить. Но считаю, что пора сказать внятно и однозначно, если Совет Федерации одобрит закон № 720839-7 и он будет подписан, то с 1 января 2020 года все организации начнут исчислять налог на имущество по-новому, причем в повышенном размере.

Как это произошло и почему? Это техническая ошибка ГосДумы или "коварный замысел"? Пока непонятно, ведь "ничего не предвещало" и никто ничего не обсуждал.. Но мы пока и не об этом, а о том, что сейчас всё это выглядит именно таким образом.

Размещаю пост, подготовленный нашими специалистами Федоровой Ольгой Сергеевной и Катанаевой Татьяной Викторовной, посвященный маленькой и тихой (пока еще) революции в поимущественном налогообложении организаций, которая была произведена ГосДумой на прошлой неделе.

Как говорится, СРОЧНО В НОМЕР!