Скорее всего, с 1 января 2020 года все организации начнут исчислять налог на имущество в повышенном размере

У меня такое впечатление, что никто ничего не понял или все просто боятся в это поверить. Но считаю, что пора сказать внятно и однозначно, если Совет Федерации одобрит закон № 720839-7 и он будет подписан, то с 1 января 2020 года все организации начнут исчислять налог на имущество по-новому, причем в повышенном размере.
Как это произошло и почему? Это техническая ошибка ГосДумы или "коварный замысел"? Пока непонятно, ведь "ничего не предвещало" и никто ничего не обсуждал.. Но мы пока и не об этом, а о том, что сейчас всё это выглядит именно таким образом.
Размещаю пост, подготовленный нашими специалистами Федоровой Ольгой Сергеевной и Катанаевой Татьяной Викторовной, посвященный маленькой и тихой (пока еще) революции в поимущественном налогообложении организаций, которая была произведена ГосДумой на прошлой неделе.
Как говорится, СРОЧНО В НОМЕР!
18 сентября 2019 года ГосДумой Федерального Собрания РФ в третьем чтении был принят законопроект № 720839-7 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ» (в части реализации отдельных положений основныхнаправлений налоговой политики). В настоящее время закон находится в Свете Федерации Федерального Собрания.
В этом законопроекте после его второго чтения обнаружилось очень удивительное и неожиданное нововведение по «кадастровому» налогу на имущество для организаций. Причем, учитывая срок два дня от второго до третьего чтения законопроекта, налогоплательщики даже «ойкнуть» не успели, как он оказался на одобрении в Совете Федерации.
Во-первых, уточнено определение понятия «объект налогообложения по налогу на имущество организаций» (п. 1 ст. 374 НК РФ).
Так, из новой редакции НК РФ прямо следует, что в целях исчисления налога на имущество с кадастровой стоимости обязанность по уплате не определяется фактом принятия к учету имущества именно в качестве основного средства.
На наш взгляд, и действующие нормы статьи 374 НК РФ не позволяли уйти от налогообложения «кадастровым» налогом на том лишь основании, что объект к учету в составе основных средств не принимался, а поставлен на баланс как товар. Аналогичной позиции придерживались налоговые органы на местах. Вместе с тем на протяжении
длительного времени Минфин РФ разъяснял, что учет на балансе имущества в качестве основного средства является обязательным условием и для целей взимания «кадастрового» налога (например, письма от 26.06.2017 № 03-05-05-01/41189, от 30.06.2017 № 03-05-05-01/41582).
Во-вторых, и это главное, глобально меняется подход к налогообложению имущества по кадастровой стоимости.
Из поправок в статью 378.2 НК РФ (изменен подпункт 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, дополнен подпунктом 2.2 пункт 12 ст. 378.2 НК РФ) следует, что с 1 января 2020 года вне зависимости от факта упоминания недвижимого имущества в соответствующем региональном Перечне, если кадастровая стоимость имущества установлена, то подлежит уплате «кадастровый» налог на имущество организаций.
Дело в том, что в новой редакции объект кадастрового налогообложения «жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств…» заменен на «иные объекты недвижимого имущества, признаваемые объектами налогообложения в соответствии с главой 32 НК РФ».
В свою очередь глава 32 НК РФ, а именно - п. 1 ст. 401 - фактически содержит открытый перечень налогооблагаемых объектов, поскольку оканчивается всеобъемлющей фразой «иные здания, строения, сооружения, помещения». Более того, эта же норма включает в объект налогообложения объекты незавершенного строительства. То есть получается, что если незавершенное строительство поставлено на кадастровый учет, то оно облагается с 2020 года «кадастровым» налогом на имущество организаций.
При этом остается неясным: коммерческая торгово-офисная недвижимость, облагаемая сейчас только по Перечню (подп. 1-3 п. 1 ст. 378.2 НК РФ), остается в прежнем налоговом режиме или тоже «распадается» для кадастрового налогообложения на две категории – «Объекты по Перечню» и «Иные объекты» (проект Перечня Свердловской области на 2020 года - здесь)? Если так, то возникает закономерный вопрос «А зачем Перечни?»…
В-третьих,с 2020 года организации, применяющие УСН, если кадастровая стоимость имущества установлена, также будут уплачивать «кадастровый» налог на имущество вне зависимости от факта упоминания недвижимого имущества в соответствующем региональном Перечне.
Напомним, что согласно п. 2 ст. 346.11 НК РФ применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК РФ).
Вместе с тем нововведения с 2020 года не затрагивают ИП на УСН, поскольку в п. 3 ст. 346.11 НК РФ указано, что применение УСН предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в Перечень, определяемый в соответствии с п. 378.2 НК РФ). То есть ИП на УСН, как и сейчас, будут подвергаться кадастровому налогообложению только в отношении коммерческой недвижимости, включенной в региональный Перечень. Может, это и есть ответ на вопрос «А зачем Перечни?»?..