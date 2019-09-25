Задолженность ИП по страховым взносам. Быть или не быть

Интересные дела намечаются к рассмотрению в конце октября в СКЭС ВС РФ...

30 сентября Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрит вопросы толкования ст. 11 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» (далее Закон № 436-ФЗ), которая регулирует списание безнадежной к взысканию задолженности ИП по страховым взносам (дело № А74-6054/2018, дело № А74-6053/2018).

Фабула дела :

Предприниматель обратился в налоговый орган с заявлением о списании недоимки по страховым взносам за 2014 г. на основании ст. 11 Закона № 436-ФЗ. Отказ послужил причиной обращения в арбитражный суд.

Арбитражные суды отказали налогоплательщику в удовлетворении требований, указав, что из буквального толкования п. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ следует, что признанию безнадежной к взысканию и списанию подлежит недоимка по страховым взносам в размере, определяемом в соответствии с ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, то есть исчисленная в максимальном размере (как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов). Списание недоимки, начисленной в ином порядке, законом не предусмотрено. Тогда как в рассматриваемом случае

размер числящейся за предпринимателем недоимки по страховым взносам рассчитан в соответствии с п. 1 ч. 1.1. ст. 14 Закона № 212-ФЗ исходя из однократного размера МРОТ.

Предприниматель обратился с кассационной жалобой в ВС РФ, указав, что взаимосвязанные положения ч. 1 ст. 11 Закона № 436-ФЗ и ч. 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ не исключают, а прямо указывают на обязанность признания безнадежной ко взысканию и списание всей заложенности, как рассчитанной по данным деклараций, так и по общему правилу исчисления и в фиксированном размере –за периоды, истекшие до 01.01.2017.

Частью 11 ст. 14 Закона № 212-ФЗ, законодатель указал альтернативную процедуру получения сведений для целей исчисления суммы взноса: либо в фиксированном размере, а если нет таких сведений, то по формуле. Первое заменяется на второе только в отсутствие сведений, которые должны быть поданы плательщиком взноса. Суды истолковали данную норму ограничительным способом, исключив добросовестных плательщиков, по тем или иным причинам не имевших возможности оплатить сумму взноса, но подававших декларации, из числа лиц получивших возможность списания недоимки, и поставив в более выгодное положение тех налогоплательщиков, которые таких деклараций не подавали.

Судья ВС РФ Пронина М.В. сочла, что доводы предпринимателя заслуживают внимания и передала данные дела на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 30 октября 2019 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.