Новое в валютном регулировании и контроле

В августе были приняты обширные поправки в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которые сегодня комментирует зам.директора по юридическим проектам Ольга Вячеславовна Анферова.

Непростые упрощения валютного контроля

2 августа Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании ивалютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ, и репатриации денежных средств«.

Закон на 17 листах содержит довольно много положений, вносящих послабления в жизнь резидентов. И это не только изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле, но и «самостоятельные» нормы. Разберем основные из них.

1) Пожалуй, одно из самых долгожданных изменений, которое давно анонсировалось Правительством и финансовыми ведомствами, находится в последней статье закона, вместе с нормами о порядке его вступления в силу. В п 4 ст. 2 закона содержится положение о неприменении к некоторым сделкам положений п. 1 ч. 1 ст. 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле, а именно требований о репатриации рублевой выручки по внешнеторговым договорам в соответствии с условиями сделок. В таких договорах российский рубль должен быть и валютой цены договора, и валютой расчетов.

Во-первых, послабления коснулись поставки некоторых непродовольственных товаров под следующими кодами ТН ВЭД:

— группы 25 «Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент», за исключением позиций под кодами 2523;

— группы 26 «Руды, шлак и зола»;

— группы 27 «Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» (кроме 2711 12 110 0, 2711 12 190 0, 2711 12 940 0, 2711 12 970 0, 2711 13 910 0, 2711 13 970 0, 2711 14 000 1, 2711 14 000 9, 2711 19 000 0, 2711 29 000 0; 2716 00 000 0);

— группы 29 «Органические химические соединения» в части циклических углеводородов кодов 2902;

— группы 71 «Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты» в части кодов 7101, 7102, 7103 (кроме 7102 39 000 0, 7103 91 000 — 7103 99 000 8) и 7112;

— группы 72 «Черные металлы» в части отходов и лома черных металлов кода 7204;

— группы 74 «Медь и изделия из нее» в части медного штейна и меди осажденной кода 7401 00 000 0 и медных отходов и лома кода 7404;

— группы 75 «Никель и изделия из него» в части никелевых штейнов и агломератов его оксидов кода 7501, а также никелевых лома и отходов кодов 7503;

— группы 76 «Алюминий и изделия из него» в части алюминиевых лома и отходов кодов 7602;

— группы 78 «Свинец и изделия из него» в части свинцовых лома и отходов кода 7802;

— группы 79 «Цинк и изделия из него» в части цинковых лома и отходов кода 7902

— группы 80 «Олово и изделия из него» в части оловянных лома и отходов кода 8002;

— группы 81 «Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них» в части лома и отходов из: вольфрама и изделий из него; молибдена и изделий из него; тантала и изделий из него; магния и изделий из него; кобальтового штейна, кобальта и изделий из него; кадмия и изделий из него; титана и изделий из него; циркония и изделий из него; сурьмы и изделий из нее; марганца и изделий из него; бериллия и изделий из него; хрома и изделий из него; таллия и изделий из него; ниобия (колумбия), рения, галлия, индия, ванадия, германия и изделий из них; металлокерамики т изделий из нее.

В отношении экспорта указанных товаров закон предусматривает поэтапную отмену требования о репатриации резидентами валюты РФ:

с 1 января 2020 года — в отношении не более 10 % суммы договора;

с 1 января 2021 года — в отношении не более 30% суммы договора;

с 1 января 2022 года — в отношении не более 50% суммы договора;

с 1 января 2023 года — в отношении не более 70% суммы договора;

с 1 января 2024 года — в отношении всей суммы внешнеторгового договора.

Во-вторых, с 1 января 2020 полностью отменяется требование о репатриации рублевой выручкипо иным внешнеторговым договорам, за исключением внешнеторговых договоров на поставку древесины, угля и необработанных лесоматериалов под кодами 4401 — 4403 99 000 9. Исходя из буквального смысла принятой нормы, это правило касается также договоров о выполнении работ и оказании услуг.

Данные правила об отмене требований о репатриации не распространяются на внешнеторговые договоры ФГУПов, ФГБ(а)У и резидентов, являющихся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне.

При этом с момента вступления в силу закона (01.01.2020 года) на счета резидентов (юридических и физических лиц, в т.ч. ИП) в зарубежных банках можно будет зачислять рублевую выручку по контрактам, в отношении которых отмены требования о ее репатриации на счета в уполномоченных банках. Полагаем, что данная норма подлежит применению с учетом того, что отмена требований о репатриации вводится постепенно.

Иными словами, если на внешнеторговый контракт резидента распространяется действие нормы п. 4 ст. 2 комментируемого закона, то российская организация сможет не получать рублевую выручку на свои счета в уполномоченных российских банках, но сможет зачислить ее на зарубежные счета.

Отметим, что без этого уточнения получение от нерезидента рублевой выручки на счета в зарубежных банках могло бы при формальной оценке быть признано незаконной операцией, за которую резидент мог поплатиться штрафом, несмотря на то, что неполучение этой суммы не было бы нарушением.

Отметим, что положения п. 4 ст. 2 закона многими воспринимаются как безусловная отмена требований о репатриации валютной выручки, то есть необязательность ее получения в каком-либо виде.

Однако следует обратить внимание на новое требование, которое появится в части 4 ст. 24 закона о валютном регулировании и валютном контроле. Оно гласит, что «резиденты обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам с нерезидентами, на которые распространяются требования настоящего Федерального закона, иных актов органов валютного регулирования и органов валютного контроля, путем получения от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов), или иными способами, разрешенными законодательством Российской Федерации,если в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных между такими резидентами и нерезидентами, требования, установленные п. 1 ч. 1 ст. 19 настоящего Федерального закона, были отменены».

На наш взгляд, данное положение не позволяет резидентам вовсе отказаться от истребования у нерезидентов рублевой выручки по вышеупомянутым внешнеторговым контрактам.

Они должны ее получить любым иным разрешенным законом способом, например, зачислить на счета в зарубежных банках, или провести зачет, если это допускают положения ст. 19 закона о валютном регулировании и валютном контроле.

При этом в настоящее время административная ответственность по п. 4 ст. 15.25 КоАП РФ наступает за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ. Если у резидента такая обязанность по получению рублевой выручки на счета в уполномоченных банках отсутствует, то и привлечь его к ответственности за такое нарушение по этой норме не получится. Для этого законодатель должен внести соответствующие изменения в ст. 15.25 КоАП РФ.

2) Откорректирован и дополнен перечень разрешенных валютных операций между резидентами.

Так, физлицам-резидентам разрешили направлять иностранную валюту со своих счетов в российских банках, на зарубежные счета физлиц-резидентов, находящихся за пределами РФ более 183 дней в календарном году, и осуществляющих там предпринимательскую деятельность без образования юридического лица , в оплату полученных от них товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Иными словами, такой получатель платежа должен иметь за рубежом статус, подобный российскому ИП, а плательщик должен иметь подтверждение этого, ведь часть 4 ст. 23 закона о валютном регулировании и валютном контроле дополнена правом контролирующих органов истребовать у резидента «документы, подтверждающие право физического лица — резидента осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории иностранного государства своего пребывания, выданные в соответствии с законодательством такого иностранного государства».

В случае непредоставления таких документов операция может быть признана незаконной, что влечет назначение штрафа в размере от 75 до 100 процентов ее размера.

Соответственно этому новому правилу часть 5 ст. 12 закона о валютном регулировании и валютном контроле добавляется положением о праве резидентов зачислить денежные средства по таким операциям на свой счет в зарубежном банке.

3) Дополнен список случаев, когда денежные средства могут быть зачислены на зарубежные счета резидентов.

Так, на счета в зарубежных банках резиденты смогут зачислять «выплачиваемые в силу требований законодательства иностранного государства, минуя счета в уполномоченных банках, доходы от реализации учитываемых на таких счетах драгоценных металлов...».

При этом, на наш взгляд, говоря о «требованиях законодательства иностранного государства», законодатель имеет в виду, что они должны предусматривать зачисление такого дохода только на счета страны его происхождения. Ведь сложно себе представить, что законодательство может не предусматривать выплату владельцу актива дохода от его продажи. Видимо, резидентам необходимо будет подтверждать, что источник выплаты дохода по закону его страны не вправе перечислить денежные средства на счет клиента в российском банке, о чем у резидента должны быть соответствующие доказательства (запрос или поручение с указанием реквизитов счета в российском банке, на который нужно зачислить доход, и ответ о невозможности проведения данной операции таким образом).

Отрадно, что закон наконец-то разрешил абсурдную ситуацию с зачислением на счета в зарубежных банках средств по договору на передачу в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему — нерезиденту.

В текущей редакции нормы на зарубежные счета разрешается зачислять только доходы по договору доверительного управления. То есть суммы прибыли, тогда как возврат основной суммы, переданной доверительному управляющему, должен осуществляться на счета в уполномоченных банках.

Теперь же, правда с 2020 года, на счета в зарубежных банках может быть зачислена и «основная сумма», ранее переданная в доверительное управление нерезиденту, однако при условии, что счета открыты в банках, расположенных на территориях государств — членов ОЭСР или ФАТФ.

Кроме того, закон о валютном регулировании и валютном контроле пополнился нормой о возможности физлиц-резидентов получать от нерезидентов любые денежные средства в любой валюте на счета (вклады) в зарубежных банках, при условии, что такие банки расположены на территории государства — члена ОЭСР или ФАТФ и это иностранное государство осуществляет с РФ обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. или иным международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией.

4) Также закон отменил для физлиц — резидентов требование о представлении отчета о движении средств в некоторых случаях.

С 2020 г. не представлять в налоговые органы отчет о движении средств по своему зарубежному счету могут не только те, которые проживают за рубежом более 183 дней в календарном году, но и некоторые другие, в отношении которых будет выполняться совокупность следующих условий:

1) банк, в котором расположен счет, расположен на территории государства — члена ОЭСР или ФАТФ, которое осуществляет автоматический обмен информацией с РФ;

2) общая сумма денежных средств, зачисленных (списанных) на такой счет за отчетный год либо остаток денежных средств на таком счете на конец отчетного года, если зачисление средств на него не осуществлялось, не превышает 600 тыс. руб. (эквивалентную сумму в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 31 декабря отчетного года).

5) Наконец, необходимо упомянуть о появлении в законе такой категории организаций, как «иные организации финансового рынка».

Исходя из новых положений ст. 12 названного закона, под ними будут пониматься организации, которые в соответствии с личным законом (законом страны места регистрации таких организаций) имеют право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента.

На такие счета будут распространяться требования ст. 12 закона о валютном регулировании и валютном контроле о представлении уведомлений, в том числе о представлении отчетов о движении денежных средств.

Также указано, что резиденты вправе зачислять на такие счета денежные средства «в случаях, установленных ЦБ РФ».

Данное определение довольно широкое, что, на наш взгляд, может повлечь за собой множество споров о принадлежности счетов, на которых размещаются денежные средства резидентов, к этой категории организаций. Может быть оно станет более понятным после издания соответствующих разъяснений ЦБ РФ.