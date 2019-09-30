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Аркадий Брызгалин

ФНС выделила судебные решения, которые следует использовать при разграничении объектов на движимые и недвижимые

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Интересный тренд, ФНС пытается обосновать свою позицию ссылками на региональную судебную практику. Хотя всё правильно, это ведь ориентиры и для налогоплательщиков.

В письме ФНС России от 28.08.2019 № БС-4-21/17216 рекомендованы к руководству следующие судебные решения:

  1. Постановление ФАС Уральского округа от 22.08.2006 по делу № А76-1839/2006 (для объекта типа «вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода»);
  2. Постановление ФАС Поволжского округа от 16.12.2008 по делу № А12-7360/08 (для объекта типа «замощение»);
  3. Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 (для объекта типа «ограждение»);
  4. Определение ВС РФ от 03.09.2018 № 307-КГ18-13146 (для объекта типа «трансформаторная подстанция»);
  5. Определение ВС РФ от 11.12.2018 № 305-КГ18-20539 (для объекта типа «трубопровод»);
  6. Определение ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 (для объектов типа «оборудование линии по производству ...», «трансформаторная подстанция»).

При этом указывается, что вынесении указанных судебных решений суды исходили из критериев, установленных ст. 130 ГК РФ.

движимое имущество
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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