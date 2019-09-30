ФНС выделила судебные решения, которые следует использовать при разграничении объектов на движимые и недвижимые

Интересный тренд, ФНС пытается обосновать свою позицию ссылками на региональную судебную практику. Хотя всё правильно, это ведь ориентиры и для налогоплательщиков.
В письме ФНС России от 28.08.2019 № БС-4-21/17216 рекомендованы к руководству следующие судебные решения:
- Постановление ФАС Уральского округа от 22.08.2006 по делу № А76-1839/2006 (для объекта типа «вдольтрассовая кабельная линия связи газопровода-отвода»);
- Постановление ФАС Поволжского округа от 16.12.2008 по делу № А12-7360/08 (для объекта типа «замощение»);
- Постановление Президиума ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 (для объекта типа «ограждение»);
- Определение ВС РФ от 03.09.2018 № 307-КГ18-13146 (для объекта типа «трансформаторная подстанция»);
- Определение ВС РФ от 11.12.2018 № 305-КГ18-20539 (для объекта типа «трубопровод»);
- Определение ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 (для объектов типа «оборудование линии по производству ...», «трансформаторная подстанция»).
При этом указывается, что вынесении указанных судебных решений суды исходили из критериев, установленных ст. 130 ГК РФ.