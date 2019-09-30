ФНС выделила судебные решения, которые следует использовать при разграничении объектов на движимые и недвижимые

Интересный тренд, ФНС пытается обосновать свою позицию ссылками на региональную судебную практику. Хотя всё правильно, это ведь ориентиры и для налогоплательщиков.

В письме ФНС России от 28.08.2019 № БС-4-21/17216 рекомендованы к руководству следующие судебные решения:

При этом указывается, что вынесении указанных судебных решений суды исходили из критериев, установленных ст. 130 ГК РФ.