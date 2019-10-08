ФНС: все уведомления по налогам за 2018 г. направлены физлицам России. Если вы не получили - это ваши проблемы

Кто еще не получил? Проверьте личный кабинет или почтовый ящик...
Имейте в виду, это ни шутки, и если вы не видели своего "уведомления", это еще не значит, что вам его не направляли. Более того, если вы не получали своего "уведомления", то это именно ваши проблемы.
ФНС закончила рассылать российским налогоплательщикам – физлицам уведомления на уплату личных налогов (налоговые уведомления). Об этом рапортует начальник профильного Управления ФНС Алексей Лащёнов.
Всего уведомлений с суммой к уплате в бюджет должны получить более 69 млн. человек. 16 млн. из них обнаружат уведомления у себя в личном кабинете на сайте ФНС. Остальные должны искать письма в почтовых ящиках.
Если в уведомлении что-то не так, об этом нужно сообщить в инспекцию – аналогично либо через личный кабинет на сайте ФНС, либо письмом на бумаге, отправив его по почте или явившись лично в окошко инспектору.