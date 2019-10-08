Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

ФНС: все уведомления по налогам за 2018 г. направлены физлицам России. Если вы не получили - это ваши проблемы

17

Кто еще не получил? Проверьте личный кабинет или почтовый ящик...

Имейте в виду, это ни шутки, и если вы не видели своего "уведомления", это еще не значит, что вам его не направляли. Более того, если вы не получали своего "уведомления", то это именно ваши проблемы.

ФНС закончила рассылать российским налогоплательщикам – физлицам уведомления  на уплату личных налогов (налоговые уведомления). Об этом рапортует начальник профильного Управления ФНС Алексей Лащёнов.

Всего уведомлений с суммой к уплате в бюджет должны получить более 69 млн. человек. 16 млн. из них обнаружат уведомления у себя в личном кабинете на сайте ФНС. Остальные должны искать письма в почтовых ящиках.

Если в уведомлении что-то не так, об этом нужно сообщить в инспекцию – аналогично либо через личный кабинет на сайте ФНС, либо письмом на бумаге, отправив его по почте или явившись  лично в окошко инспектору.

налог на имущество физлиц
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

https://cnfp.ru/