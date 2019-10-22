С 2021 г. «прямые выплаты» ФСС станут единственным вариантом получения пособий

Не знаю почему, но кажется мне, что это всё очень плохо... Или я ошибаюсь? Кто знает, подскажИте...

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство о соцстраховании в связи с успешной реализацией пилотного проекта ФСС РФ «Прямые выплаты», согласно которому переход всех субъектов РФ на новый механизм выплат страхового обеспечения предусмотрен с 1 января 2021 г. Поправки вносятся в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Законопроект разработан в целях обеспечения перехода от «зачетного» принципа расходования средств ФСС РФ, согласно которому сумма взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения, к механизму выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу непосредственно территориальными органами Фонда, согласно которому страхователи уплачивают страховые взносы в Фонд в полном объеме.

Более подробно см. здесь.