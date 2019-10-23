ГосДумой в первом чтении принят проект об освобождении от НДФЛ доходов от микрогенерации

Ну что же? Конечно, такие проекты надо поддерживать. В том числе и налоговыми мерами.

17 октября ГосДумой в первом чтении принят законопроект № 782128-7 «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ», освобождающий от НДФЛ доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих налогоплательщикам объектах микрогенерации.