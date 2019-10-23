ГосДумой в первом чтении принят проект об освобождении от НДФЛ доходов от микрогенерации

Ну что же? Конечно, такие проекты надо поддерживать. В том числе и налоговыми мерами.
17 октября ГосДумой в первом чтении принят законопроект № 782128-7 «О внесении изменений в статью 217 части второй НК РФ», освобождающий от НДФЛ доходы от продажи электрической энергии, произведенной на принадлежащих налогоплательщикам объектах микрогенерации.
Под объектом микрогенерации понимается принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю электрической энергии объект по производству электрической энергии, функционирующий в том числе на основании использования возобновляемых источников энергии, установленная генерирующая мощность которого не превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не более 15 кВт включительно и который используется указанным потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков.