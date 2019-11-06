Малому бизнесу предлагают налоговую амнистию

Наше государство помогаем и прощает многим, например, африканским должникам (20 млрд. долл.), а также тем, кто в свое время вывозил активы за рубеж (с 2015 проводится уже 3 амнистия капиталов).

Может быть пора провести амнистию в отношении тех, кто работал в России?

Кстати, об необходимости налоговой амнистии отечественным налогоплательщикам мы говорим уже лет 5.

Неужели услышали?

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на прошедшем 18 октября форуме малого и среднего бизнеса сделал несколько важных предложений по улучшению условий ведения предпринимательства.

Так, в числе налоговых мер было предложено с нового года ввести «налоговую амнистию» для малого бизнеса. Бизнес-омбудсмен считает, что одной из мер не только по поддержке рынка, но и по решению социальных проблем будет являться освобождение как предпринимателей, так и юридических лиц от накопившихся налоговых недоимок.

Другая мера, предложенная бизнес-омбудсменом, — распространение нормы по вычету уплаченных страховых платежей из налога, причитающегося к уплате на все упрощенные налоговые режимы, которыми пользуется малый бизнес — УСН, ПСН и ЕНВД.

Еще одной предложенной мерой стала выдача «почти бесплатных» кредитов на развитие предприятий. Так, по мнению бизнес-омбудсмена, может быть предусмотрено предоставление госгарантий на 75% от суммы кредита, который выдается малому и среднему предпринимательству в рамках проектного финансирования, которое чаще всего бывает беззалоговым.

Вместе с тем, ответственность самого предпринимателя не отменяется. Как подчеркнул Борис Титов, «на оставшиеся 25% кредита заемщик должен выдавать персональное или корпоративное поручительство».

По словам Уполномоченного, вышеуказанные предложения будут направлены в Правительство РФ.