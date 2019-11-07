Налоговые резиденты: изменят ли правила?

Минфин отказался от идеи изменить правила признания налогового резидентства.

Наверное, это и правильно... Зачем чинить то, что не сломано? Тем более, что шуму было бы много, а вот по поводу результатов у меня очень большие сомнения.

Российские власти не будут кардинально менять условия для признания граждан налоговыми резидентами страны. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, базово предлагается оставить 180 дней, но, как вариант, учитывать и более низкую планку — 90 дней, если сам гражданин изъявит такое желание.

Сейчас чтобы не платить налоги в России, нужно находиться в стране менее 183 дней в году. Минфин в «Основных направлениях налоговой политики», внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета, предложил ограничить время, которое «делает» человека налоговым нерезидентом, до 90 дней. Таким образом, уже 91 день нахождения в России давал бы гражданину статус налогового резидента с необходимостью уплаты налогов.

Для определения резидентства Минфин также предложил ввести еще один критерий, связанный с «центром жизненных интересов».

Речь шла о том, что если гражданин надолго уезжает за границу, но у него здесь остаются активы, недвижимость или семья, то и платить налоги он должен в России.

На недавнем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Антон Силуанов, комментируя обе идеи, говорил, что правительство пока не приняло по ним окончательное решение, и предложил крупному бизнесу высказать свои соображения.

Судя по тому, что кардинально условия признания граждан налоговыми резидентами меняться не будут, бизнес выступил против реформы.