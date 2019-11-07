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Аркадий Брызгалин

Налоговые резиденты: изменят ли правила?

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Минфин отказался от идеи изменить правила признания налогового резидентства.

Наверное, это и правильно... Зачем чинить то, что не сломано? Тем более, что шуму было бы много, а вот по поводу результатов у меня очень большие сомнения.

Российские власти не будут кардинально менять условия для признания граждан налоговыми резидентами страны. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, базово предлагается оставить 180 дней, но, как вариант, учитывать и более низкую планку — 90 дней, если сам гражданин изъявит такое желание.

Сейчас чтобы не платить налоги в России, нужно находиться в стране менее 183 дней в году. Минфин в «Основных направлениях налоговой политики», внесенных в Госдуму вместе с проектом бюджета, предложил ограничить время, которое «делает» человека налоговым нерезидентом, до 90 дней. Таким образом, уже 91 день нахождения в России давал бы гражданину статус налогового резидента с необходимостью уплаты налогов.

Для определения резидентства Минфин также предложил ввести еще один критерий, связанный с «центром жизненных интересов».

Речь шла о том, что если гражданин надолго уезжает за границу, но у него здесь остаются активы, недвижимость или семья, то и платить налоги он должен в России.

На недавнем съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Антон Силуанов, комментируя обе идеи, говорил, что правительство пока не приняло по ним окончательное решение, и предложил крупному бизнесу высказать свои соображения.

Судя по тому, что кардинально условия признания граждан налоговыми резидентами меняться не будут, бизнес выступил против реформы.

 

налоговый резидент Минфин
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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