Важное про субсидиарку: кто еще сможет на нее попасть

Интересное дело! Фактически, ВС РФ расширяет понимание «контролирующего лица», отказываясь от формальных признаках «контролируемости»...

Бенефициары не могут «назначать» субъектов субсидиарной ответственности.

Короче говоря «назвался президентом, полезай в кузов контролиуемых лиц», примерно так...

30 сентября судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о субсидиарной ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве (Определение ВС РФ от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745 (2) по делу № А56-83793/20).

Фабула дела : в рамках дела о банкротстве ОАО налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности физических лиц и взыскании с указанных лиц в солидарном порядке 2 747 225 582 руб. 04 коп.

Арбитражный суд I и апелляционной инстанций удовлетворили требования частично. Однако АС СЗО отказал в удовлетворении требований в отношении президента должника исходя из того, что согласно должностной инструкции президент общества подотчетен генеральному директору и осуществляет лишь контроль над эффективным взаимодействием трудового персонала должника, его структурных подразделений, направленных на достижение наибольшей экономической и маркетинговой эффективности, а также над внедрением научно-технического прогресса по всем направлениям его деятельности.

СКЭС ВС РФ отменил постановление АС СЗО, оставив в силе решения нижестоящих судов. Экономколлегия указала, что статус контролирующего лица устанавливается через выявление согласованных действий между бенефициаром и подконтрольной ему организацией. Установление фактического контроля не всегда обусловлено наличием (отсутствием) юридических признаков аффилированности. Напротив, конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего лица не заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания влияния на должника.

При ином подходе бенефициары должника в связи с подконтрольностью им документооборота организации имели бы возможность в одностороннем порядке определять субъекта субсидиарной ответственности путем составления внутренних организационных документов (локальных актов) выгодным для них образом, что недопустимо.