Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Важное про субсидиарку: кто еще сможет на нее попасть

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Интересное дело! Фактически, ВС РФ расширяет понимание «контролирующего лица», отказываясь от формальных признаках «контролируемости»...

Бенефициары не могут «назначать» субъектов субсидиарной ответственности.

Короче говоря «назвался президентом, полезай в кузов контролиуемых лиц», примерно так...

30 сентября судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о субсидиарной ответственности контролирующих лиц в деле о банкротстве (Определение ВС РФ от 07.10.2019 № 307-ЭС17-11745 (2) по делу № А56-83793/20).

Фабула дела: в рамках дела о банкротстве ОАО налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности физических лиц и взыскании с указанных лиц в солидарном порядке 2 747 225 582 руб. 04 коп.

Арбитражный суд I и апелляционной инстанций удовлетворили требования частично. Однако АС СЗО отказал в удовлетворении требований в отношении президента должника исходя из того, что согласно должностной инструкции президент общества подотчетен генеральному директору и осуществляет лишь контроль над эффективным взаимодействием трудового персонала должника, его структурных подразделений, направленных на достижение наибольшей экономической и маркетинговой эффективности, а также над внедрением научно-технического прогресса по всем направлениям его деятельности.

СКЭС ВС РФ отменил постановление АС СЗО, оставив в силе решения нижестоящих судов. Экономколлегия указала, что статус контролирующего лица устанавливается через выявление согласованных действий между бенефициаром и подконтрольной ему организацией. Установление фактического контроля не всегда обусловлено наличием (отсутствием) юридических признаков аффилированности. Напротив, конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, в раскрытии своего статуса контролирующего лица не заинтересован и старается завуалировать как таковую возможность оказания влияния на должника.

При ином подходе бенефициары должника в связи с подконтрольностью им документооборота организации имели бы возможность в одностороннем порядке определять субъекта субсидиарной ответственности путем составления внутренних организационных документов (локальных актов) выгодным для них образом, что недопустимо.

 