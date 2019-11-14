Что изменилось по налоговым льготам «Сколково»

Вот не знаю... Но не нравится мне вся эта затея с недавно принятым Федеральном законом № 298-ФЗ. Но, если читать так как написано (к чему я всегда и стремлюсь), то все обстоит именно так, как мы написали в своем Заключении. Конечно, я могу предположить, что это, действительно идея, удостоенная своего внимания на высшем государственном уровне, когда шикарные налоговые льготы от «СКОЛКОВО», становятся достоянием периферийных наукоемких бизнесов. Но, с другой стороны, как-то это всё забко и шатко... А вы представляете, какие злоупотребления здесь могут начаться? Так что вопрос, пока очень и очень сложный....

К нашим клиентам в последнее время регулярно поступают предложения по поводу участия в проекте «Сколково», с описанием многочисленных налоговых льгот (а льготы там, действительно, очень и очень хорошие). Причем рассказывают в основном о том, что «ситуация „Сколково“ сильно изменилась». Правда ли это?

Как было?

Ранее, когда нас спрашивали о возможности получения налоговых льгот без фактического нахождения организации на территории «Сколково» (а льготы там шикарные), мы писали, что подп. 2 п. 2 ст. 10 «ФЗ Сколково» было установлено — «для включения юридического лица в реестр участников проекта, необходимо, чтобы его постоянно действующий исполнительный орган, а также иные органы или лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, постоянно находились на территории Центра».

Кроме того, в соответствии со п. 2 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица осуществляется по

месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа — иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

Исходя из указанных норм прямо следовало, что участниками проекта «Сколково» могут стать только те юридические лица, которые зарегистрированы в ЕГРЮЛ по юридическому адресу, расположенному на территории НТЦ «Сколково».

Включение организации в реестр участников проекта «Сколково» в нарушение указанного требования, в соответствии с пп. 2 п. 5 ст. 10 «ФЗ Сколково», является основанием для ее досрочного исключения из реестра.

Как сейчас?

Однако, в соответствии с Федеральным закономот 2 августа 2019 года № 298-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об инновационном центре „Сколково“ и отдельные законодательные акты РФ», с 12 августа 2019 года Центру «Сколково» были предоставлены дополнительные преференции и его полномочия.

В частности...

Было снято территориальное ограничение, обязывающее участника проекта размещать исполнительный орган исключительно на территории центра «Сколково».

Было введено понятие «региональный оператор», под которым понимается российское юридическое лицо, с которым управляющая компания заключила соглашение о совместной реализации проекта. Определен статус регионального оператора.

Было снято ограничение по направлениям деятельности, которыми могут заниматься участники проекта (устанавливается открытый перечень направлений деятельности, который соответствует Стратегии научно-технологического развития РФ).

На участника проекта было возложено обязательство осуществлять не только исследовательскую деятельность в «Сколково», но и коммерциализацию ее результатов.

Фактически данные поправки означают, что стать резидентом «Сколково» теперь можно в любой точке страны и все территориальные ограничения, обязывающие участников проекта размещать исполнительный орган своей организации исключительно на территории центра «Сколково», отменяются.

Как указывалось в пояснительной записке к вышеуказанному закону: «Таким образом, статус участника проекта может быть присвоен юридическому лицу вне зависимости от его местоположения на территории РФ».

Иными словами, новая схема выглядит следующим образом:

Компания подает заявку с описанием своего инновационного проекта на сайте Фонда «Сколково» и получает одобрение от экспертов Фонда; После одобрения заявки создается новое юридическое лицо с уставом, соответствующим требованиям Фонда «Сколково» или устав уже действующего юридического лица приводится в соответствии с этими требованиями; В Фонд «Сколково» предоставляются соответствующие документы (заявление от генерального директора, заявление от соискателя по проекту, копию устава в новой редакции) для получения статуса резидента.

Учитывая строгий подход к резидентам Фонда самим Фондом, налоговые риски резидентов практически минимальны. Например, статуса участника проекта было лишено:

в 2017г. — 160 компаний

в 2018г. — 290 компаний (более 15% всех участников).

Так же необходимо учитывать, что в открытых данных вообще нет никаких упоминаний по налоговым спорам между налоговыми органами и резидентами Центра «Сколково», что дает все основания полагать, что в настоящее время на уровне правоприменительной практики отсутствуют налоговые риски для тех компаний, которые получают доступ к налоговым льготам «Сколково».

Как будут развиваться события после вступления в силу положений Федерального закона № 298-ФЗ сказать трудно, хотя по нашему мнению высока вероятность того, что в самом скором времени налоговые органы на местах начнут практику по оценке законности применения налоговых льгот компаниями, которые не находятся на территории «Сколково».

Однако такая практика начнет формироваться не ранее 2021, а то и 2022 года.

Что будет дальше со «Сколково» не знает никто, поэтому о будущем налоговых льгот и налоговых рисков говорить сейчас просто не представляется возможным.