Минфин: если демонтаж ОС связан со строительством нового объекта, то расходы на демонтаж и остаточная стоимость ОС капитализируются

Знаю, что у многих велик соблазн, по включению этих расходов в уменьшении прибыли, но Минфин, вполне обоснованно считают, что этого делать нельзя...

В письме от 02.10.2019 № 03-03-06/1/75684 сообщается: п. 1 ст. 257 НК РФ установлено, что первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если ОС получено налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с п. 8 и п. 20 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.

При формировании первоначальной стоимости объекта ОС учитываются все расходы налогоплательщика, связанные с созданием (приобретением) данного объекта, вне зависимости от указания этих расходов в ст. 264 и 265 НК РФ.

Если демонтаж объекта ОС связан со строительством нового ОС, то все расходы налогоплательщика, относящиеся к демонтируемому объекту, в том числе и его остаточная стоимость, формируют первоначальную стоимость нового объекта ОС.