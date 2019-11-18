Учет расходов ИП при расчете взносов: что-то будет...

Возврат переплаты становится очень болезненным вопросом для бизнеса... Как будто реализуется мантра «Что в бюджет попало, то, считай, упало»... Вот и очередное дело в СКЭС ВС РФ по этому поводу...

4 декабря Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ будет рассмотрен вопрос о необходимости учета расходов предпринимателя при исчислении страховых взносов (дело № А53-10829/2018).

Фабула дела : предприниматель осуществлял в спорные периоды (2014-2015 гг.) деятельность с применением двух систем налогообложения: общей и ЕНВД. Решением ПФР предпринимателю отказано в возврате переплаты по страховым взносам.

Арбитражный суд I инстанции пришел к выводу, что предприниматель производил выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и уплачивал по данному основанию страховые взносы, в связи с чем отсутствовал факт излишней уплаты страховых взносов, а отказ фонда в их возврате являлся законным.

Арбитражный суд апелляционной инстанции удовлетворил требования предпринимателя, указав, что последний был поставлен на учет и как предприниматель, и как работодатель, начисление взносов по указанным видам деятельности ведется раздельно. Спорные страховые взносы уплачены от осуществления предпринимательской деятельности, не связанной с выплатами и иными вознаграждениями физическим лицам.

Однако АС СКО отменил постановление ААС и оставил в силе решение АС I инстанции.

Предприниматель обратился с кассационной жалобой в ВС РФ, выразив несогласие относительно тех страховых взносов, которые он уплачивал со своего дохода. На данную разновидность страховых взносов распространяются разъяснения, изложенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П о том, что при расчете страховых взносов необходимо учитывать расходы предпринимателя.

Судья ВС РФ Тютин Д.В. счел, что доводы предпринимателя заслуживают внимания и Определением от 30.10.2019 № 308-ЭС19-13936 жалоба вместе с делом были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 4 декабря 2019 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.