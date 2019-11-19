За несколько дней до неофициального Дня бухгалтера (21 ноября), я воспоминаю это замечательное стихотворение выдающегося советского поэта Бориса Слуцкого (1919-1986) «Счетные работники», которое с полным правом можно назвать «ода бухгалтерам».
Интересно отметить, что стих был написан еще в те, советские времена, когда профессия бухгалтер не была так востребована и не была еще так уважаема, как в наше время.
Но строки, которые автор нашел для описания сути профессии и всего того, что с ней связано — просто поражают своей точностью.
«Счетные работники»
К бухгалтерам приглядываюсь издавна
И счетоводам счет веду.
Они, быть может, вычислят звезду,
Которая и выведет нас из дому.
Из хаоса неверных букв,
Сложившихся в слова неясные, -
В края, где в основанье всех наук
Нагие числа, чистые, прекрасные.
Во имя человечества — пора,
Необходимо для целей природы,
Чтоб у кормила — вы, бухгалтера,
Стояли. Рядом с вами — счетоводы.
Дворянская забылась честь.
Интелллигентская пропала совесть.
У счетоводов же порядок есть
И аккуратность, точность, образцовость.
Все приблизительны. Они — точны.
Все — на глазок. У них же — до копейки.
О, если бы на карту всей страны
Перевести их книги — под копирку.
Растратчики, прохвосты и ворюги
Уйдут из наших городов и сел.
Порядок, тот, что завезли варяги,
Он весь по бухгалтериям осел.