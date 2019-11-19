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Аркадий Брызгалин

Ода бухгалтерам

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За несколько дней до неофициального Дня бухгалтера (21 ноября), я воспоминаю это замечательное стихотворение выдающегося советского поэта Бориса Слуцкого (1919-1986) «Счетные работники», которое с полным правом можно назвать «ода бухгалтерам».

Интересно отметить, что стих был написан еще в те, советские времена, когда профессия бухгалтер не была так востребована и не была еще так уважаема, как в наше время.

Но строки, которые автор нашел для описания сути профессии и всего того, что с ней связано — просто поражают своей точностью.

«Счетные работники»

К бухгалтерам приглядываюсь издавна

И счетоводам счет веду.

Они, быть может, вычислят звезду,

Которая и выведет нас из дому.

 

Из хаоса неверных букв,

Сложившихся в слова неясные, -

В края, где в основанье всех наук

Нагие числа, чистые, прекрасные.

 

Во имя человечества — пора,

Необходимо для целей природы,

Чтоб у кормила — вы, бухгалтера,

Стояли. Рядом с вами — счетоводы.

 

Дворянская забылась честь.

Интелллигентская пропала совесть.

У счетоводов же порядок есть

И аккуратность, точность, образцовость.

 

Все приблизительны. Они — точны.

Все — на глазок. У них же — до копейки.

О, если бы на карту всей страны

Перевести их книги — под копирку.

 

Растратчики, прохвосты и ворюги

Уйдут из наших городов и сел.

Порядок, тот, что завезли варяги,

Он весь по бухгалтериям осел.

профессия бухгалтер
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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