За несколько дней до неофициального Дня бухгалтера (21 ноября), я воспоминаю это замечательное стихотворение выдающегося советского поэта Бориса Слуцкого (1919-1986) «Счетные работники», которое с полным правом можно назвать «ода бухгалтерам».

Интересно отметить, что стих был написан еще в те, советские времена, когда профессия бухгалтер не была так востребована и не была еще так уважаема, как в наше время.

Но строки, которые автор нашел для описания сути профессии и всего того, что с ней связано — просто поражают своей точностью.

«Счетные работники»

К бухгалтерам приглядываюсь издавна

И счетоводам счет веду.

Они, быть может, вычислят звезду,

Которая и выведет нас из дому.

Из хаоса неверных букв,

Сложившихся в слова неясные, -

В края, где в основанье всех наук

Нагие числа, чистые, прекрасные.

Во имя человечества — пора,

Необходимо для целей природы,

Чтоб у кормила — вы, бухгалтера,

Стояли. Рядом с вами — счетоводы.

Дворянская забылась честь.

Интелллигентская пропала совесть.

У счетоводов же порядок есть

И аккуратность, точность, образцовость.

Все приблизительны. Они — точны.

Все — на глазок. У них же — до копейки.

О, если бы на карту всей страны

Перевести их книги — под копирку.

Растратчики, прохвосты и ворюги

Уйдут из наших городов и сел.

Порядок, тот, что завезли варяги,

Он весь по бухгалтериям осел.