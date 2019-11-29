Если налоговый инспектор устно определяет форму и порядок передачи истребуемых документов. Как быть?

Как показывает наш многолетний опыт истребование документов (информации), это самое конфликтное мероприятие налогового контроля. Вот вам один из самых свежих примеров, как это бывает.

ИФНС в рамках выездной налоговой проверки выставила требование о предоставлении документов, в том числе карточек счетов, в виде заверенных копий. По телефону сотрудники ИФНС уточнили, что хотят, чтобы документы были представлены по ТКС в формате Excel.

На сколько законно требование проверяющих?

Какие меры негативного воздействия может предпринять ИФНС к проверяемому лицу в случае, если карточки счетов будут представлены не в электронном виде?

В первую очередь необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

В п.2 этой же статьи предусмотрено, что истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Данная статья не предусматривает обязанности налогоплательщика представлять документы только и исключительно в электронном виде, а предусматривает перечень способов направления документов по требованию, из которых налогоплательщик вправе выбрать наиболее удобный для себя.

Также данная статья не предусматривает возможности истребования документов в устной форме, в том числе по телефону, и произвольного выбора инспектором способа предоставления документов.

Как было указано в постановлении ФАС Поволжского округа от 20.05.2009 по делу № А55-16826/2008 при рассмотрении спора по схожей ситуации:

«Однако, в статье 80 НК РФ, на положения которой сослался налоговый орган в обоснование своей позиции, говорится о предоставлении налоговых деклараций, а не иных сведений, необходимых для налогового контроля. Тогда как заявитель привлечен к ответственности по статье 126, а не 119 НК РФ, предусматривающей ответственность за непредставление (несвоевременное представление) налоговых деклараций». «Кроме того, налоговое законодательство не содержит запрета на предоставление информации на бумажных носителях, а не в электронном виде».

В письме УФНС России по г. Москве от 07.03.2014 N 13-11/021345@) указано:

«Согласно ст. 76 Кодекса решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств принимается в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией требования об уплате налога, пеней или штрафа. Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств может также приниматься в случае непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации. Иное Кодексом не предусмотрено».

Таким образом, полагаем, что в данном случае налогоплательщик вправе представлять документы тем способом, который ему более удобен. Основания для привлечения к ответственности либо для приостановления операций по расчетному счету отсутствуют.