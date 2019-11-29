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Аркадий Брызгалин

Если налоговый инспектор устно определяет форму и порядок передачи истребуемых документов. Как быть?

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Как показывает наш многолетний опыт истребование документов (информации), это самое конфликтное мероприятие налогового контроля. Вот вам один из самых свежих примеров, как это бывает.

ИФНС в рамках выездной налоговой проверки выставила требование о предоставлении документов, в том числе карточек счетов, в виде заверенных копий. По телефону сотрудники ИФНС уточнили, что хотят, чтобы документы были представлены по ТКС в формате Excel.

На сколько законно требование проверяющих?

Какие меры негативного воздействия может предпринять ИФНС к проверяемому лицу в случае, если карточки счетов будут представлены не в электронном виде?

В первую очередь необходимо отметить, что в соответствии с п. 1 ст. 93 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы.

В п.2 этой же статьи предусмотрено, что истребуемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Данная статья не предусматривает обязанности налогоплательщика представлять документы только и исключительно в электронном виде, а предусматривает перечень способов направления документов по требованию, из которых налогоплательщик вправе выбрать наиболее удобный для себя.

Также данная статья не предусматривает возможности истребования документов в устной форме, в том числе по телефону, и произвольного выбора инспектором способа предоставления документов.

Как было указано в постановлении ФАС Поволжского округа от 20.05.2009 по делу № А55-16826/2008 при рассмотрении спора по схожей ситуации:

«Однако, в статье 80 НК РФ, на положения которой сослался налоговый орган в обоснование своей позиции, говорится о предоставлении налоговых деклараций, а не иных сведений, необходимых для налогового контроля. Тогда как заявитель привлечен к ответственности по статье 126, а не 119 НК РФ, предусматривающей ответственность за непредставление (несвоевременное представление) налоговых деклараций».

«Кроме того, налоговое законодательство не содержит запрета на предоставление информации на бумажных носителях, а не в электронном виде».

В письме УФНС России по г. Москве от 07.03.2014 N 13-11/021345@) указано:

«Согласно ст. 76 Кодекса решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств принимается в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией требования об уплате налога, пеней или штрафа. Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств может также приниматься в случае непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такой декларации. Иное Кодексом не предусмотрено».

Таким образом, полагаем, что в данном случае налогоплательщик вправе представлять документы тем способом, который ему более удобен. Основания для привлечения к ответственности либо для приостановления операций по расчетному счету отсутствуют.

 

истребование документов налоговая проверка
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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