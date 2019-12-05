Инструкция, если у вас договор с гражданином Казахстана

Очень часто нам задают, так называемые «комплексные запросы», это когда тема вроде бы одна, но расписать её надо со всех сторон. Вот и недавно поступил запрос, который мы разбирали и с точки зрения налогового, трудового и даже миграционного законодательства.

(По состоянию законодательства и практики на ноябрь 2019)

Некоторые наши клиенты привлекают к подрядным работам специалистов из Казахстана, имеющих статус ИП (по законодательству Казахстана).

В связи с этим возникают вопросы, связанные с особенностям привлечения таких специалистов, в том числе связанным с налогообложением НДС, НДФЛ, страховым взносам, регистрацией и миграционным учетом, требуется ли патент на работы, допуск на объекты и т.д.

Содержание

Правовой статус исполнителя Особенности привлечения к труду гражданина Казахстана Миграционный учет граждан Казахстана Уведомительная обязанность заказчика услуг НДФЛ О налогообложении НДФЛ вознаграждения, полученного гражданином Казахстана за работу в РФ О функциях налогового агента у организации — Заказчика Налог на добавленную стоимость (НДС) Страховые взносы

Правовой статус исполнителя

Необходимо учитывать, что гражданин Казахстана, которого российская организация намерена привлечь к работе, имеет статус индивидуальных предпринимателей (далее по тексту — ИП) по законодательству Казахстана.

В то же время, согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» (далее — Закон № 115-ФЗ) иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве ИП — это иностранный гражданин, зарегистрированный в РФ в качестве ИП, осуществляющего деятельность без образования юридического лица.

Таким образом, если иностранный гражданин имеет статус ИП по законодательству своей страны, то он не может рассматриваться в качестве индивидуального предпринимателя в РФ.

В связи с чем гражданина Казахстана в своем ответе мы рассматриваем как физическое лицо, а не как ИП. Исключение составляет раздел, в котором рассматривается уплата НДС.

Если гражданин Казахстана намерен осуществлять в РФ предпринимательскую деятельность на территории РФ, ему следует зарегистрироваться в качестве ИП в РФ (такая возможность законом предусмотрена).

Особенности привлечения к труду гражданина Казахстана

Следует отметить, что граждане Казахстана в силу условий международного договора привлекаются к трудовой деятельности в РФ в упрощенном порядке по сравнению с другими иностранцами.

Так, в силу ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014), далее — Договор о ЕАЭС:

1. Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) государства-члена вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности трудящихся государств-членов без учета ограничений по защите национального рынка труда. При этом трудящимся государств-членов не требуется получение разрешения на осуществление трудовой деятельности в государстве трудоустройства... ... 3. В целях осуществления трудящимися государств-членов трудовой деятельности в государстве трудоустройства признаются документы об образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без проведения установленных законодательством государства трудоустройства процедур признания документов об образовании.

Поскольку РФ и Казахстан являются членами ЕАЭС, на граждан Казахстана, привлекаемых к труду в РФ, распространяются нормы Договора о ЕАЭС.

Таким образом, гражданин Казахстана не обязан получать патент для выполнения работы на территории РФ (в т.ч. по договору подряда). Кроме того, документы об образовании, полученные им в Казахстане, не требуют процедуры признания в РФ.

Миграционный учет граждан Казахстана

Граждане Казахстана подлежат миграционному учету по месту пребывания, ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ») (далее по текст Закон № 109-ФЗ).

Согласно ст. 1 Соглашения между РФ и Республикой Казахстан о порядке пребывания граждан РФ на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан на территории РФ от 07.06.2012 (далее — Соглашение) гражданин Казахстана, пребывающий на территории РФ, обязан встать на миграционный учет по истечении 30 дней с даты въезда на территорию РФ. Аналогичное положение — в абз. 1 и 2 п. 6 ст. 97 Договора о ЕАЭС.

Таким образом, граждане Казахстана вправе не вставать на миграционный учет в течение 30 суток со дня въезда в РФ.

По истечении данного срока пребывающие в РФ граждане Казахстана подлежат миграционному учету в порядке, установленном законодательством РФ (абз. 1 преамбулы, абз. 3 ст. 2, абз. 2 п. 6 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

По общему правилу срок временного пребывания в РФ гражданина Казахстана не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Законом о правовом положении иностранных граждан, а также в случае, если такой срок не продлен в соответствии с указанным Законом (ч. 1 ст. 5 Закона № 115-ФЗ).

Срок временного пребывания гражданина Казахстана, осуществляющего трудовую деятельность в РФ, определяется сроком действия соответствующего трудового или гражданско-правового договора (ч. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС).

Миграционный учет включает регистрацию по месту жительства и учет по месту пребывания иностранных граждан.

Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в РФ, подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребывания, временно пребывающие в РФ — по месту пребывания (п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 2, 3 ст. 7 Закона № 109-ФЗ).

Основанием для постановки лица на учет по месту пребывания является получение территориальным органом МВД РФ уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (п. 21 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9).

Под местом пребывания иностранного гражданина понимается жилое помещение, не являющееся местом жительства, или иное помещение, в котором иностранный гражданин фактически проживает (регулярно использует для сна и отдыха), либо организация, по адресу которой иностранный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 21 Закона № 109-ФЗ, то есть в случае фактического проживания по адресу указанной организации либо в помещении указанной организации, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном (п. 4 ч. 1 ст. 2 Закона № 109-ФЗ).

Уведомление о прибытии должно быть представлено в территориальный орган МВД России принимающей стороной или непосредственно иностранным гражданином (ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Организация, в которой иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, является принимающей стороной только в случае, если иностранец фактически проживает по адресу этой организации либо в ее помещении, не имеющем адреса (п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона № 109-ФЗ). В противном случае принимающей стороной она не является, и ставить иностранца на миграционный учет по своему адресу не обязана.

Уведомительная обязанность заказчика услуг

В силу п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данным иностранным гражданином гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

Указанное уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел на бумажном носителе либо подано в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Форма и порядок подачи указанного уведомления (в том числе в электронном виде) установлены Приказом МВД России от 04.06.2019 № 363.

За неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления уполномоченного органа о заключении договора с иностранным гражданином в установленный срок предусмотрена ответственность по ч. 3, 4 ст. 18.15 КоАП РФ (штраф от 800 тыс. руб. до 1 млн. руб.).

Таким образом, организация обязана в течение трех рабочих дней с даты заключения (расторжения) гражданско-правового договора с гражданином Казахстана направить в территориальный орган МВД соответствующее уведомление по установленной форме. В противном случае существует риск привлечения к административной ответственности.

НДФЛ

Применительно к НДФЛ рассмотрим два аспекта:

подлежит ли налогообложению в РФ вознаграждение гражданина Казахстана, полученное по договору подряда за выполнение работы в РФ;

является ли Организация — Заказчик по договору подряда налоговым агентом по НДФЛ в отношении Исполнителя — физического лица.

О налогообложении НДФЛ вознаграждения, полученного гражданином Казахстана за работу в РФ

В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ признается доходом от источников в РФ.

Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются:

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;

физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

В силу ст. 209 НК РФ для физических лиц — налоговых резидентов РФ объектом налогообложения НДФЛ признается доход, полученный от источников в РФ и от источников за пределами РФ, для физических лиц — нерезидентов — доход от источников в РФ.

В силу п. 2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Таким образом, по общему правилу вознаграждение гражданина Казахстана за работу, выполненную на территории РФ вне зависимости от его налогового статуса (налоговый резидент — нерезидент) должно облагаться НДФЛ, т. к. это его доход от источника в РФ.

В то же время, если Договором как международным соглашением РФ установлены иные правила, чем предусмотрено НК РФ, то в силу ст. 15 Конституции, ст. 7 НК РФ подлежат применению нормы Договора.

В отношениях между РФ и Республикой Казахстан действует Конвенция об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал от 18.10.1996 (далее — Конвенция).

Согласно п. 1 ст. 14 Конвенции:

«... Доход, полученный резидентом договаривающегося государства от оказания профессиональных услуг или другой деятельности независимого характера, облагается налогом только в этом государстве, кроме случаев, когда резидент располагает в другом договаривающемся государстве регулярно доступной ему постоянной базой для целей осуществления такой деятельности. Если у него есть такая база, доход может облагаться налогом в другом государстве, но только в части, относящейся к этой постоянной базе...».

Таким образом, доход, полученный налоговым резидентом Казахстана от оказания профессиональных услуг или другой деятельности независимого характера, облагается налогом только в Казахстане. Исключение составляют случаи, когда резидент располагает в РФ регулярно доступной ему постоянной базой для целей осуществления такой деятельности. Если в РФ у него есть такая база, доход может облагаться налогом в РФ, но только в части, относящейся к этой постоянной базе.

Из вышеизложенного следует, что, по общему правилу доход налогового резидента Казахстана от выполнения работы по гражданско-правовому договору в РФ будет облагаться налогом на доходы только в Казахстане, НДФЛ он облагаться не будет. И только в случае, если указанный гражданин будет иметь в РФ постоянную базу для выполнения профессиональной деятельности, его вознаграждение в части относящейся к указанной базе будет облагаться НДФЛ.

Что касается налоговой ставки НДФЛ, применяемой к доходам гражданина Казахстана.

В ст.73 Договора о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), далее — Договор, указано:

«...В случае если одно государство-член в соответствии с его законодательством и положениями международных договоров вправе облагать налогом доход налогового резидента (лица с постоянным местопребыванием) другого государства-члена в связи с работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом государстве-члене, такой доход облагается в первом государстве-члене с первого дня работы по найму по налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов физических лиц — налоговых резидентов (лиц с постоянным местопребыванием) этого первого государства-члена. Положения настоящей статьи применяются к налогообложению доходов в связи с работой по найму, получаемых гражданами государств-членов».

В соответствии со ст.96 Договора под трудовой деятельностью понимается деятельность на основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства в соответствии с законодательством этого государства.

Таким образом, в силу международного договора налогообложение доходов в связи с работой по гражданско-правовому договору, полученных гражданами Республики Казахстан в РФ, облагается по ставке 13% начиная с первого дня их работы на территории РФ. Аналогичный вывод следует из письма Минфина РФ от 17.07.2015 № 03-08-05/41341.

Подводя итог вышесказанному, делаем следующий вывод:

Если гражданин Казахстана будет являться налоговым резидентом РФ, его вознаграждение за оказание услуг в РФ будет облагаться НДФЛ по ставке 13 %.

Если гражданин Казахстана будет являться налоговым резидентом Казахстана, его вознаграждение за выполнение работ в РФ НДФЛ облагаться не будет, за исключением случая, когда он будет обладать в РФ постоянной базой для осуществления профессиональной деятельности. В этом случае его вознаграждение за выполнение работы в РФ в части указанной базы будет облагаться НДФЛ по ставке 13 %.

О функциях налогового агента у организации — Заказчика

Пунктом 1 ст. 226 НК РФ установлено, что организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, являются налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы физических лиц.

Следовательно, если физлицо будет являться налоговым резидентом РФ (или будет являться налоговым резидентом РК, но при этом на территории РФ будет иметь постоянную базу для осуществления профессиональной деятельности), то организация — заказчик будет являться по отношению к нему налоговым агентом.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Порядок применения НДС в отношении работ (услуг), выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным между хозяйствующими субъектами государств — членов ЕАЭС, определяется в соответствии с разделом IV Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее — Протокол), являющимся Приложением № 18 к Договору о ЕАЭС (далее- Приложение № 18).

Согласно раздела I Приложения № 18 налогоплательщик (плательщик) — налогоплательщик (плательщик) налогов, сборов и пошлин государств-членов.

Таким образом, хозяйственные отношения российской организации с гражданином, являющимся ИП по законодательству РК, будут подпадать под действие Приложения № 18, если этот гражданин является налогоплательщиком НДС по законодательству РК.

В ст. 367 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) сказано:

1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются: 1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике Казахстан: индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой.

Таким образом, в соответствии с налоговым законодательством Казахстана ИП являются плательщиками НДС.

Согласно п. 2 ст. 72 Договора о ЕАЭС взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг.

Подпунктами 1,2 п. 29 Протокола установлено, что местом реализации работ, услуг признается территория государства-члена, если:

работы, услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, находящимся на территории этого государства-члена.

работы, услуги связаны непосредственно с движимым имуществом, находящимися на территории этого государства-члена.

Таким образом, местом реализации услуг по монтажу и наладке оборудования, оказываемых казахстанским индивидуальным предпринимателем российской организации в РФ, является территория РФ, соответственно, такие услуги облагаются НДС в РФ.

Согласно п. 1 ст. 161 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ, налогоплательщиками — иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих товаров (работ, услуг) с учетом налога.

Налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ с учетом настоящей главы.

В силу п. 2 ст. 161 НК РФ налоговая база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, определяется налоговыми агентами. При этом налоговыми агентами признаются организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, приобретающие на территории РФ товары (работы, услуги) у указанных в пункте 1 настоящей статьи иностранных лиц, если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 174.2 настоящего Кодекса. Налоговые агенты обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, и иные обязанности, установленные настоящей главой.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в отношении услуг по монтажу и наладке оборудования, оказываемых казахстанским индивидуальным предпринимателем на основе договора подряда российской организации в РФ, НДС исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом.

Аналогичный вывод следует из письма Минфина РФ от 26.05.2016 № 03-07-13/1/3020.

Страховые взносы

Положениями подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ определено, что объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, производимые, в частности, по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ в базу для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не включаются любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера.

Таким образом, вознаграждение, выплачиваемое физическим лицам по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, облагаются только страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и страховыми взносами на обязательное медицинское страхование.

В ст. 2 Закона № 115-ФЗ установлено, что:

«...временно пребывающий в РФ иностранный гражданин — лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание; временно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее разрешение на временное проживание; постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее вид на жительство...»

Если гражданин Казахстана будет оказывать российской организации разовые услуги, у него, скорее всего, будет отсутствовать и вид на жительство и разрешение на временное проживание, поэтому он будет иметь статус временно пребывающего. Именно из этого статуса мы и будем исходить при ответе.

В силу п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» (далее — Закон № 167-ФЗ) обязательному пенсионному страхованию подлежат, в том числе временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане (за исключением высококвалифицированных специалистов), работающие по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и оказание услуг.

На основании ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» (далее — Закон № 326-ФЗ) временно пребывающие на территории РФ иностранные граждане обязательному медицинскому страхованию не подлежат.

В то же время, п. 1 ст. 7 НК РФ, ст. 2 Закона № 167-ФЗ, ст. 2 Закона № 326-ФЗ предусмотрено, что в случаях, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные данными федеральными законами, то применяются правила международного договора РФ.

В ст. 98 Договора о ЕАЭС сказано:

«... 3. Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Трудовой (страховой) стаж трудящихся государств-членов засчитывается в общий трудовой (страховой) стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов и членов семьи регулируется законодательством государства постоянного проживания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-членами».

Согласно п. 5 ст. 96 Договора о ЕАЭС к социальному обеспечению (социальному страхованию) относятся обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательное медицинское страхование.

Таким образом, в силу положений международного договора социальное страхование граждан Казахстана, осуществляющих трудовую деятельность в РФ, включающее обязательное медицинское страхование, осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан РФ.

Поскольку Договор о ЕАЭ не содержит специальных положений, определяющих условия обязательного пенсионного страхования трудящихся государств-членов, и отдельный договор по пенсионному страхованию и обеспечению таких граждан до настоящего времени не принят, в части вопросов пенсионного страхования применяется законодательство страны трудоустройства, т.е. положения ст. 7 Федерального закона № 167-ФЗ.

Из вышеизложенного следует, что если граждане Казахстана являются временно пребывающими, то они относятся к застрахованным лицам в системе обязательного пенсионного страхования и обязательного медицинского страхования. Поэтому с выплат в пользу таких граждан по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, следует уплачивать страховые взносы на обязательное медицинское страхование и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифам как для граждан РФ.

Аналогичный вывод следует из письма Минфина РФ от 29.12.2018 № 03-15-06/96593. Несмотря на то, что письмо касается граждан Беларуси, полагаем, что оно актуально и для рассматриваемой ситуации, т.к. Беларусь также является членом государств ЕАЭС.

Таким образом, по нашему мнению, если гражданин Казахстана будет иметь статус временно пребывающего в РФ, выплачиваемое ему вознаграждение по договору подряда подлежит обложению страховыми взносами на обязательное медицинское страхование и на обязательное пенсионное страхование по тарифам как для граждан РФ.