Скоро от налоговой тайны вообще ничего не останется... Вот всем она мешает

Счетная палата предлагает отменить налоговую тайну для регионов в части эффективности налоговых льгот.

В Счетной палате считают возможным предоставить доступ региональным властям к информации, составляющей налоговую тайну, для оценки эффективности действующих для юрлиц налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Контрольное ведомство проводило проверку развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2016-2018 гг. Субъекты РФ должны оценивать эффективность налоговых льгот, предоставленных организациям, и выпадающие доходы бюджета. Но у региональных властей отсутствует необходимая информация, так как НК РФ не дает им доступ к налоговой тайне, отмечают в Счетной палате.