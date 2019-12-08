Скоро от налоговой тайны вообще ничего не останется... Вот всем она мешает

Счетная палата предлагает отменить налоговую тайну для регионов в части эффективности налоговых льгот.
В Счетной палате считают возможным предоставить доступ региональным властям к информации, составляющей налоговую тайну, для оценки эффективности действующих для юрлиц налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.
Контрольное ведомство проводило проверку развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2016-2018 гг. Субъекты РФ должны оценивать эффективность налоговых льгот, предоставленных организациям, и выпадающие доходы бюджета. Но у региональных властей отсутствует необходимая информация, так как НК РФ не дает им доступ к налоговой тайне, отмечают в Счетной палате.
«Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в ст.102 НК РФ в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.