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Аркадий Брызгалин

Скоро от налоговой тайны вообще ничего не останется... Вот всем она мешает

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Счетная палата предлагает отменить налоговую тайну для регионов в части эффективности налоговых льгот.

В Счетной палате считают возможным предоставить доступ региональным властям к информации, составляющей налоговую тайну, для оценки эффективности действующих для юрлиц налоговых льгот. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Контрольное ведомство проводило проверку развития налоговой базы по налогу на прибыль организаций в 2016-2018 гг. Субъекты РФ должны оценивать эффективность налоговых льгот, предоставленных организациям, и выпадающие доходы бюджета. Но у региональных властей отсутствует необходимая информация, так как НК РФ не дает им доступ к налоговой тайне, отмечают в Счетной палате.

«Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в ст.102 НК РФ в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.

налоговая тайна
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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