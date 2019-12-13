Президент подписал закон о «гонораре успеха» для адвокатов

Вот уже более 20 лет юристы пытаются защитить "гонорар успеха", на котором, кстати, очень настаивают именно клиенты. И вот небольшой шаг вперед. Думаю, что и для неадвокатов эта норма может быть применима.

2 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Согласно законопроекту, гонорар успеха — это условие соглашения, по которому размер вознаграждения адвоката зависит от результата юридической помощи. Гонорары успеха не смогут получать адвокаты по административным и уголовным делам.

Законопроект также вводит единое тестирование с помощью автоматизированной информационной системы для претендентов на статус адвоката. А адвокатский стаж, необходимый для создания адвокатского кабинета или коллегии адвокатов, уменьшится с пяти до трех лет.

Кроме того, для адвокатов ввели запрет быть представителем. Он распространяется на тех адвокатов, которых лишили статуса за неисполнение своих обязанностей перед доверителем, разглашение конфиденциальной информации, нарушение норм Кодекса профессиональной этики, совершение преступления.