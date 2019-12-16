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Аркадий Брызгалин

Важное дело по срокам таможенных платежей и обжалованию решений таможни

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СКЭС Верховного Суда РФ рассмотрит вопрос о сроках таможенного контроля (дело № А40-186916/2018).

15 января Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ будет рассмотрен спор с таможней, который касается сроков направления требований об уплате таможенных платежей и момента исчисления срока на обжалование решений (действий) таможни (дело № А40-186916/2018).

Фабула дела

В ноябре 2013 г. общество на основании внешнеторгового контракта ввезло на таможенную территорию РФ товар. По итогам проверки представленной таможенной декларации таможенный орган доначислил обществу таможенные платежи и выставил требования об их уплате от 17.11.2016, от 28.12.2016.

Общество, ссылаясь на то, что о задолженности ему стало известно из ответа таможни от 22.02.2018, обратилось в ФТС с жалобой по исключению числящейся за ним задолженности.

Обществу было отказано в рассмотрении жалобы в связи с несоблюдением установленного срока обжалования. ФТС указала, что о факте образовавшейся задолженности обществу стало известно при получении писем таможни о направлении требований от 17.11.2016, от 28.12.2016.

Не согласившись с указанными требованиями, полагая, что они выставлены с нарушением трехлетнего срока, установленного п. 1 ч. 5 ст. 150 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» (в ред. до 04.09.2018), общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФТС о признании неправомерным отказа в рассмотрении жалобы.

Арбитражные суды отказали обществу в удовлетворении требований, указав, что положения норм права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном регулировании не содержат пресекательного срока для направления требований об уплате таможенных платежей.

Общество обратилось с кассационной жалобой в ВС РФ, указав на осуществление принудительного взыскания за пределами срока, установленного п. 1 ч. 5 ст. 150 Федерального закона о таможенном регулировании.

Кроме того, судами поддержан вывод таможенного органа о пропуске обществом трехмесячного срока на обжалование действий таможенного органа, однако ни таможенным органом, ни судами не установлена дата начала исчисления данного срока, предусмотренного ст. 40 Закона о таможенном регулировании (в ред. до 04.09.2018).

Судья ВС РФ Павлова Н.В. сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 25.11.2019 № 305-ЭС19-17000 жалоба вместе с делом были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 15 января 2019 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.

таможенная пошлина ФТС
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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