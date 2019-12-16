Важное дело по срокам таможенных платежей и обжалованию решений таможни

СКЭС Верховного Суда РФ рассмотрит вопрос о сроках таможенного контроля (дело № А40-186916/2018).

15 января Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ будет рассмотрен спор с таможней, который касается сроков направления требований об уплате таможенных платежей и момента исчисления срока на обжалование решений (действий) таможни (дело № А40-186916/2018).

Фабула дела

В ноябре 2013 г. общество на основании внешнеторгового контракта ввезло на таможенную территорию РФ товар. По итогам проверки представленной таможенной декларации таможенный орган доначислил обществу таможенные платежи и выставил требования об их уплате от 17.11.2016, от 28.12.2016.

Общество, ссылаясь на то, что о задолженности ему стало известно из ответа таможни от 22.02.2018, обратилось в ФТС с жалобой по исключению числящейся за ним задолженности.

Обществу было отказано в рассмотрении жалобы в связи с несоблюдением установленного срока обжалования. ФТС указала, что о факте образовавшейся задолженности обществу стало известно при получении писем таможни о направлении требований от 17.11.2016, от 28.12.2016.

Не согласившись с указанными требованиями, полагая, что они выставлены с нарушением трехлетнего срока, установленного п. 1 ч. 5 ст. 150 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» (в ред. до 04.09.2018), общество обратилось в арбитражный суд с заявлением к ФТС о признании неправомерным отказа в рассмотрении жалобы.

Арбитражные суды отказали обществу в удовлетворении требований, указав, что положения норм права Евразийского экономического союза и законодательства РФ о таможенном регулировании не содержат пресекательного срока для направления требований об уплате таможенных платежей.

Общество обратилось с кассационной жалобой в ВС РФ, указав на осуществление принудительного взыскания за пределами срока, установленного п. 1 ч. 5 ст. 150 Федерального закона о таможенном регулировании.

Кроме того, судами поддержан вывод таможенного органа о пропуске обществом трехмесячного срока на обжалование действий таможенного органа, однако ни таможенным органом, ни судами не установлена дата начала исчисления данного срока, предусмотренного ст. 40 Закона о таможенном регулировании (в ред. до 04.09.2018).

Судья ВС РФ Павлова Н.В. сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 25.11.2019 № 305-ЭС19-17000 жалоба вместе с делом были переданы на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 15 января 2019 г. По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая информация.