У меня какое такое предчувствие, что "напляшемся" мы с 2020 года с этой электронной отчетностью... А как еще штрафы введут за отсутствие аудиторского заключения под 700.000 руб., тогда вообще весело будет.

Приказом ФНС РФ от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ утвержден Порядок представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обязательный экземпляр отчетности и аудиторское заключение о ней представляются в виде электронных документов, за исключением субъектов МСП в отношении отчетности за 2019 г., которая может быть представлена на бумажном носителе.

Представление обязательного экземпляра осуществляется при обязательном применении сертифицированных ФСБ средств криптографической защиты информации, совместимых со средствами криптографической защиты информации, используемыми в налоговом органе.

Определены перечень технологических электронных документов, применяемых в целях обеспечения электронного документооборота, основания для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности, а также особенности представления обязательного экземпляра отчетности за 2019 г. и аудиторского заключения о ней субъектами МСП на бумажных носителях.