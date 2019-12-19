Неясности с исчислением налога на имущество по кадастровой стоимости в 2020 году после поправок остаются

О ситуации с исчислением налога на имущество по кадастровой стоимости в 2020 году после поправок, внесенных осенью 2019 г. в ст.378.2 НК РФ

Вроде бы только порадовались, что законодатель сам и достаточно оперативно исправляет собственные недочеты в своей работе, но оказывается, что не все вопросы сняты...

Вот, пожалуйста, первые вопросы...

Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ (далее – Закон № 325-ФЗ)), вступающей в силу с 01.01.2020, определено, что объектами налогообложения по налогу на имущество организаций будут являться:

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 настоящего Кодекса, то есть как среднегодовая стоимость; недвижимое имущество, находящееся на территории РФ и принадлежащее организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, а также полученное по концессионному соглашению, в случае, если налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 настоящего Кодекса, то есть как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 378.2 НК РФ.

При этом в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ в редакции Закона № 325-ФЗ следовало исчислять налог исходя из кадастровой стоимости по:

"иным объектам недвижимого имущества, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 32 настоящего Кодекса, не предусмотренных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта."

Таким образом, из поправок, внесенных Законом № 325-ФЗ в статью 378.2 НК РФ (подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ и подп. 2.2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ), следовало, что с 1 января 2020 года вне зависимости от факта упоминания недвижимого имущества в соответствующем региональном Перечне, если кадастровая стоимость имущества установлена, то подлежит уплате налог на имущество организаций, исчисленный по этой кадастровой стоимости.

То есть данные изменения влекли обязанность налогоплательщиков с 01.01.2020 исчислять налог на имущество по кадастровой стоимости фактически по всем объектам недвижимости, по которым определена кадастровая стоимость. При этом не имело значения, содержится ли недвижимость в региональном перечне, к какому типу относится эта недвижимость и т. д.

В связи с резонансом, вызванным предстоящим порядком исчисления налога на имущество по кадастровой стоимости по всей недвижимости (который многократно увеличивал налоговую нагрузку на налогоплательщиков), были внесены изменения в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

Так, 28 ноября 2019 года был принят Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. ЗЗЗ.33 и 378.2 части II НК РФ» (далее - Закон № 379-ФЗ), уточняющий перечень недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, налоговая база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость.

Такими объектами согласно новой («последней») редакции подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ считаются:

«жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства».

При этом приходится признать, что и в этот раз не обошлось без неясностей.

Так, в данной формулировке остается не вполне понятным смысловое назначение союза «а также», который разделяет перечисляемые объекты налогообложения и с точки зрения правил русского языка позволяет толковать новую формулировку подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ одним из двух вариантов.

Вариант 1: союз «а также» не имеет самостоятельной смысловой функции и использован исключительно для интонационного «разбавления» текста из 8-ми однородных членов предложения (жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения, сооружения). Таким образом, в целях кадастрового налогообложения критерий расположения объекта на определенном земельном участке относится ко всем перечисленным объектам.

Вариант 2: союз «а также» является смысловым разделителем перечисленных объектов на две самостоятельные части:

1) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства,

2) а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения, сооружения, расположенные на земельных участках...

То есть в целях кадастрового налогообложения критерий расположения объекта на определенном земельном участке относится только ко второй части объектов, перечисленных после союза «а также». Таким образом, первая часть объектов – жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства – облагаются по кадастровой стоимости независимо от назначения земельного участка, на котором они расположены, то есть в любом случае при наличии у них кадастровой стоимости.

Вместе с тем, по нашему мнению, законодатель всё же имел в виду первый вариант формулировки подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, то есть предполагал кадастровое налогообложение по отношению ко всем перечисленным в данной норме объектам исключительно в зависимости от вида земельного участка; если же объект, в том числе жилье, гараж, машино-место, НЗС находится на ином земельном участке, то он облагается по среднегодовой стоимости (и только если относится к основным средствам организации).

Так, например, в Толковом словаре Ефремовой[1] приведено следующее толкование союза «а также»:

«Употребляется при соединении однородных членов предложения или предложений в составе сложносочиненного предложения, указывая на их тождественность или близость по значению; соответствует по значению словам: в равной мере, равным образом, тоже, вместе с».

В защиту данной позиции можем сослаться также на имеющийся в нашем распоряжении текст письма Минфина РФ от 10.10.2019 № 03-05-05-01/77851 за подписью И. В. Трунина, в котором Минфин, еще до Закона № 379-ФЗ, предпринял попытку «успокоить» налогоплательщиков по вопросу «тотального» кадастрового налогообложения всех иных объектов недвижимости:

«… Вместе с тем, поскольку включение новых объектов налогообложения налогом на имущество организаций реализовано через ссылку на положения главы 32 Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц», при применении новых норм исходя из системного толкования положений Налогового Кодекса следует исходить из того, что речь идет лишь о тех объектах имущества, которые могут находиться в собственности физических лиц - налогоплательщиков налогом на имущество физических лиц и в отношении которых налог на имущество физических лиц должен уплачиваться исходя из кадастровой стоимости таких объектов Таким образом, руководствуясь положениями главы 32 Налоговою кодекса, полагаем, что в качестве иных объектов недвижимою имущества, подлежащих налогообложению налогом но имущество организаций по кадастровой стоимости, выступают принадлежащие организациям жилые помещения, садовые дома, жилые строения, гаражи и машино-места, объекты незавершенного строительства, а также хозяйственные строения, расположенные на садовых и приусадебных участках, т.е. ограниченный перечень имущества.

Вместе с тем нельзя исключать и иное – по Варианту 2 – толкование последней редакции подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, которое может быть основано на том, что роль союза «а также» заключается в противопоставлении двух групп перечисленных объектов по критерию их нахождения или ненахождения на определенном земельном участке.

Так, например, можно встретить и такой анализ правил применения союза «а также»[2]:

«Союз а также объединяет предыдущее множество объектов в одну семантическую группу и добавляет к ним выделенный объект. Это может быть сделано либо с целью противопоставления, либо просто с целью присоединения к упомянутому множеству объекта другой природы…».

Официальные комментарии по данному вопросу пока отсутствуют.

Таким образом, по нашему мнению, с 2020 года по кадастровой стоимости организации следует облагать следующие объекты:

коммерческую торгово-офисную недвижимость, включенную в региональный перечень (подп. 1-3 п. 1 ст. 378.2 НК РФ)

жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства (если по данным объектам определена кадастровая стоимость).

По остальным объектам, учитываемым на балансе организации в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, налоговая база определяется в соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ, то есть как среднегодовая стоимость.