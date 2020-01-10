ФНС и другие кредиторы смогут привлекать детей должников к субсидиарной ответственности

Перед самым новым годом появилась вот такая новость... Хотя, что же здесь удивительного? Наследники везде и во все времена отвечали по долгам наследодателя, если принимали его наследство... А как же тогда интересы кредиторов?

ФНС и другие кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Дело, которое может изменить судебную практику, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ отправила 16 декабря на пересмотр, отменив решения предыдущих инстанций (Определение ВС РФ от 16.12.2019 № 305-ЭС19-13326 в рамках дела № А40-131425/2016).

Спор возник в связи с банкротством компании «Альянс». Арбитражный суд Москвы признал, что «Альянс», исполняя госконтракты, использовал подконтрольные компании, чтобы экономить на налогах и выводить деньги. Из-за этих нарушений «Альянс» обанкротился и остался должен кредиторам 311,7 млн руб. – в основном налоговой службе. Чтобы вернуть деньги, ФНС решила привлечь к субсидиарной ответственности бывшего совладельца и нынешнего гендиректора «Альянса» Вадима Самыловского, его жену Наталью Кириенко – она владела компаниями, которые использовал

«Альянс», исполняя госконтракты, а также двух их сыновей – Дмитрия и Даниила. В декабре 2017 г., уже после банкротства компании, родители подарили им восемь объектов недвижимости и два транспортных средства. Это произошло после признания «Альянса» банкротом, но до подачи иска о привлечении к субсидиарной ответственности.

Суды трех инстанций не согласились с требованиями к детям должников: в период налоговой проверки они были еще несовершеннолетними и не контролировали компанию, а одних только подарков недостаточно для привлечения к субсидиарной ответственности. Но ФНС обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд, который отмерил предыдущие решения судов. Мотивировочная часть решения судебной коллегии по экономическим спорам ВС будет опубликована позже.

Во время заседания суд несколько раз возвращался к вопросам, когда родители дарили имущество детям и были ли дети совершеннолетними на момент этих сделок. Также суд интересовался судьбой подаренного имущества – перепродали ли его дети и, если да, на что пошли вырученные деньги. Стороны затруднились четко описать подробности договоров и назвать даты их заключения.

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