Совет Федерации намерен ввести налог на профессиональный доход уже в середине 2020 года. Зачем?

Вот искренне не понимаю... Да, я и поддерживаю режим "Налог на профессиональный доход" и считаю его просто замечательным! Но зачем так торопиться?
Пусть 23 региона с этим режимом еще годок поработают!
Или власти пытаются снять статус "эксперимента" с этого нового налогового режима и, отменив закон № 442-ФЗ, автоматически отменить норму о том, что 10 лет ставки по этому режиму не повышаются?
В случае успешного хода эксперимента по введению налога для самозанятых, этот опыт будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 г. Об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
В верхней палате уже работают над законопроектом, в котором будет прописан статус самозанятых и специальный налоговый режим для такой категории россиян.
«Пока нет четкого определения самозанятых, зная предприимчивость нашего народа и бизнеса, которые стали переводить работников больших компаний в режим самозанятых, чтобы платить меньше налогов, мы должны перекрыть эти лазейки законодательно, чтобы идея не была дискредитирована»,— отметила Валентина Матвиенко.