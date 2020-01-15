Совет Федерации намерен ввести налог на профессиональный доход уже в середине 2020 года. Зачем?

Вот искренне не понимаю... Да, я и поддерживаю режим "Налог на профессиональный доход" и считаю его просто замечательным! Но зачем так торопиться?

Пусть 23 региона с этим режимом еще годок поработают!

Или власти пытаются снять статус "эксперимента" с этого нового налогового режима и, отменив закон № 442-ФЗ, автоматически отменить норму о том, что 10 лет ставки по этому режиму не повышаются?