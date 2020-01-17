Налоги в ежегодном послании Президента России Федеральному Собранию 2020

Всё медиа-пространство гудит по поводу вчерашних событий, связанных с ежегодным посланием Президента РФ Федеральному Собранию, предложениям об изменении Конституции, отставкой правительства и назначением главы ФНС М.В. Мишустина премьер-министром.

Однако мне хотелось бы сказать пару слов о «налоговой» составляющей в послании Президента.

Фактически было сказано о двух моментах.

1) Президент сказал о необходимости скорейшего принятия пакета законов о поддержке и защите инвестиций, и соответственно, о налоговом стимулировании инвестиционной активности.

Прямо скажу, что это вовсе не «новость», ведь со 2 ноября 2019 пакет проектов, состоящих из 4 самостоятельных документов находится в ГосДуме, а 10 декабря этот пакет вообще прошел первое чтение.

Поэтому скорее всего, депутаты просто ускорятся в этом направлении и в самое ближайшее время эти четыре проекта примут.

2) А вот что касается «инвестиционного налогового вычета», то это моя боль, моя почти личная проблема. Ведь вот уже более 2 лет я в составе различных общественных объединений и рабочих групп пытаюсь убедить руководство Свердловской области в необходимости принятия и широчайшего внедрения этой налоговой льготы в нашем регионе.

Но, у сожалению, власти к нам не прислушиваются и сделано в этом направлении очень и очень мало. Можно прямо сказать — почти ничего и не сделано.

Поэтому с президентской позицией о том, что регионам надо срочно включать механизм «инвестиционного налогового вычета» как бальзам на душу. В том плане, «ну я же говорил, говорил». Тем более, что федеральный бюджет готов взять на себя компенсацию выпадающих доходов (в размере 2/3).

Поэтому надеюсь, что вот уж сейчас то работа по более широкому внедрению ИНВ в Свердловской области начнется с новой силой.