Новые размеры недоимки при уголовно-правовой квалификации преступлений. Таблица

Как я уже писали ранее, Президент РФ внес в ГосДуму законопроект № 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и ст. 28-1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (в части совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений)».

В СМИ в основном обсуждаются вопросы либерализации ст. 193 УК РФ, которая посвящена ответственности за совершение валютных преступлений. В то же время, необходимо отметить, что законопроектом вносятся изменения в примечания к ст. ст. 198 – 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей.

Например, предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения указанных платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).

Напомним, что размер недоимки для целей уголовно-правового преследования уже повышался в середине 2016 года Федеральным законом от 03.07.2016 № 325-ФЗ, который был, кстати, принят тоже по инициативе Президента РФ. В 2016 году это выглядело так.

Таблица изменений после Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ (было-стало).

Преступление Было (до 15.07.2016) Стало (после 15.07.2016) Уклонение в крупном размере (ч. 1 ст.199 УК РФ) более 2 млн.руб за 3 года, если доля более 10 % илиболее 6 млн. руб более 5 млн.руб за 3 года, если доля более 25 % или более 15 млн. руб Уклонение в ОСОБО крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) более 10 млн. руб за 3 года, если доля более 20%; или 30 млн. руб более 15 млн.руб за 3 года, если доля более 50%; или 45 млн.руб

В настоящее же время предлагается следующее.

Статья 198 УК РФ

Преступление Было Предлагается Уклонение в крупном размере (ч. 1 ст.198 УК РФ) более 900 тыс. руб за 3 года, если доля более 10 % или более 2.7 млн. руб более 2.7 млн. руб Уклонение в ОСОБО крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ) более 4.5 млн.руб за 3 года, если доля более 20 %; или более 13.5 млн.руб более 13.500 тыс. руб

Статья 199 УК РФ

«Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов»

Преступление Было Предлагается Уклонение в крупном размере (ч. 1 ст.199 УК РФ) более 5 млн. руб за 3 года, если доля более 25 % или более 15 млн. руб. более 15 млн. руб Уклонение в ОСОБО крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ) более 15 млн.руб за 3 года, если доля более 50%; или более 45 млн.руб более 45 млн. руб

Статья 199.4 УК РФ

«Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд».

Преступление Было Предлагается Уклонение в крупном размере (ч. 1 ст.199.4 УК РФ) более 2 млн. руб за 3 года, если доля более 10 % или более 6 млн. руб более 6 млн.руб Уклонение в ОСОБО крупном размере (ч.2 ст.199.4 УК РФ) более 10 млн. руб за 3 года, если доля более 20 % или более 30 млн. руб более 30 млн.руб.

Также в этой связи можно добавить, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции ГосДумы рассмотрел на днях поправки в УК РФ и УПК о частичной декриминализации ст. 210 УК РФ в отношении предпринимателей.

Депутаты поддержали положительное заключение по законопроекту и рекомендовали принять его в первом чтении.

«В связи с тем, что сегодня существуют серьезные санкции против России, такие нарушения могут возникать именно по независящей от компании причине», — подчеркнул Председатель Комитета В. Пискарев. «Согласно поправкам учредители, руководители и работники компаний не должны подпадать под уголовную ответственность только в силу организационно-штатной структуры организации в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность наступит только в том случае, если такая организация создана специально для совершения тяжких или особо тяжких преступлений».

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