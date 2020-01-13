Смягчат уголовную ответственность за валютные преступления

Мне кажется, что сфера валютного контроля, это единственная сфера, где делается очень много правильного...

26 декабря2019 г. Президент РФ внес в ГосДуму законопроект № 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и ст. 28-1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (в части совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений)».

В ч. 1 ст. 193 УК РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

В примечании к ст. 193 УК РФ увеличиваются суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном размере.

Вносятся изменения в примечания к ст. ст. 198 – 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей. Например, предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения указанных платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).

Также предлагается внести изменения в ст. 210 УК РФ, устанавливающую ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) либо участие в нем (ней). Проектом предлагается в примечании к данной статье указать, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.