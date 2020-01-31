Снижение кадастровой стоимости для земельного налога: суды решали вопрос «обратной силы»

«Эта музыка будет длиться вечно»...

Именно такая мысль приходит мне в голову, когда я читаю материалы бесчисленных дел по изменению кадастровой стоимости.

Вот и опять, очередной раз, СКЭС Верховного Суда пытается разобраться со сроками, с опубликованиями и с «обратной силой». Статья 5 НК РФ живет в веках...

22 января Судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ был рассмотрен вопрос о порядке применения нормативно-правовых актов субъекта РФ о кадастровой стоимости, которые улучшают положение налогоплательщиков земельного налога. Дело направлено на новое рассмотрение в АС I инстанции (Определение ВС РФ от 22.01.2020 № 303-ЭС19-11712 по делу№ А51-17532/2018).

Фабула дела: налоговый орган исчислил предпринимателю земельный налог за 2016 г. исходя из кадастровой стоимости земельных участков, установленной Постановлением от 30.12.2010 № 437-па.

Предприниматель не согласился с таким подходом, указав, что Постановлением от 14.12.2015 № 5-п снижена кадастровая стоимость его земельных участков, в связи с чем в силу ст. 5 НК

РФ указанное постановление как улучшающее положение налогоплательщика действует с 01.01.2016 — даты вступления в силу, предусмотренной в п. 4 самого постановления.

Арбитражные суды отказали предпринимателю в удовлетворении заявленных требований, указав, что Постановление от 14.12.2015 № 5-п было опубликовано 16.12.2015 и вступило в силу с 16.01.2016, а, соответственно, на основании положений ст. ст. 391, 393, п. 14 ст. 396 НК РФ подлежало применению при исчислении земельного налога с 01.01.2017.

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в АС I инстанции.