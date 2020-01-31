С 1 июня 2020 года вводится порядок ареста средств на банковском счете физ.лица

Приказом Минюста РФ от 27.12.2019 № 330 утвержден Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, предусмотренных ст. ст. 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

С 01.06.2020 вступают в силу изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», согласно которым в случае если должник является получателем денежных средств, в отношении которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание (наложен арест), банк или иная кредитная организация осуществляет расчет соответствующей суммы денежных средств с учетом установленных требований.

Во исполнение данных положений утвержден настоящий порядок, предусматривающий, в частности, что:

расчет суммы денежных средств осуществляется в соответствии с кодами вида доходов (согласно закону лица, выплачивающие доходы, в отношении которых установлены ограничения или запрет на взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода); при наличии нескольких счетов расчет суммы осуществляется отдельно по каждому счету; в случае наличия у должника совместного счета расчет суммы осуществляется отдельно по каждому лицу.

Определен общий порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую может быть обращено взыскание (наложен арест), а также установлены особенности расчета в случае наличия в исполнительном документе требований по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.