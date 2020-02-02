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Аркадий Брызгалин

Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год

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Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год.

Если в двух словах, то:

  • ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах", установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08;
  • ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну;
  • данное Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.