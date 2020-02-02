Установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2020 год

По имеющимся на текущий момент разъяснениям отчет СЗВ-ТД подается, если по сотруднику в отчетном ...
ИП Пупкин прав. Подаётся и на совместителей.
Подается и на совместителей, 27-ФЗ не выделены совместители отдельно, да и в порядке заполнения с...
Спасибо! На совместителей СЗВ-ТД не подается. Подаю, когда беру работника с трудовой. Верно?...
Кстати, в единственном абзаце, где упомянута эмпатия сказано про эмпатию к родственникам пациента...
И это странно!Мне кажется, что "лучшие люди города" пропустили что-то важное...
Ну какой там искусственный интеллект? Эти люди вообще вряд ли себе представляют, что такое Искин....
Гхм, спасибо. На ссылку в ссылке я сначала не кликнул.or apparent indifference to human suffering...
Уменя складывается впечатление, что бухгалтеров и бух.фирмы выживают с рынка,т. К. С такими требо...
Таким образом эти повышенные штрафы введены там, где налоговой будет сложно проконтролировать пр...
Если бы налоговая нагрузка была не так высока и у бизнеса были бы реальные благоприятные условия ...
Так одно дело лекции читать, для общего развития. А другое дело - терминологию, не имеющую четког...
Если трудовая книжка в другой организации, значит здесь он совместитель. Если кадровый состав не ...
А-ха-ха. Не знаю, вроде бы есть в свободном доступе.
Там про подсознание человека ничего не сказано.Там только про подсознание людей....
Я конечно не переводчик с английского, по-маленьку читаю со словарем.https://publishing.rcseng.ac...
Красавчики))Они что, правда на Луну "замахиваются"? Кто, вот эти? ))))))...
Гхм....Цитато:Во время проверки мы увидели несколько рискованных моментов для бизнеса нашего клие...
Мы не полетим((( Полетят заокеанские "братья по разуму".
Ну, там совсем про другое.))Там сравниваются врачи с врачами. Причем, только в Британии. Причем, ...
И что? В МИФИ с 2013 года на кафедре теологии читают курс "История христианской мысли". В МИФИ!))...
В стране беспредела плебеев-дураков и аморальной партии (она НЕ работает на идею а на бабло) в...
Не "по моему", а ДА! И...давно уже.
А разве "Дракона" еще не запретили? )))
Читайте сказку "Дракон" Е. Шварца.
Ждём соответствующие поправки и в Налоговый Кодекс.
... уже лет так 15 назад была норма в ГК , чтобы ИП без регистрации отвечали по всей строгости, к...
Поясните, пожалуйста. Если в ООО один работник, генеральный директор - и тот без трудовой книжки ...
Очень хорошая статья! Глубоко раскрывает смысл и последствия введения ст. 54.1 НК РФ, устанавлива...
Раньше никогда не вникал в суть про онлайн кассы, но теперь понимаю, что уже без вариантов. Я пос...
Потом население промаркировать... Не зря слово "Крепостные" все чаще и чаще мелькает с экранов ТВ...
Ссылка на дело - нерабочая...
п.42 и п.43 чем отличаются?
Это ещё цветочки. В сегодняшних новостях: Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституц...
Сам ВВП говорил что надо мочить в сартире!
Это часть из статьи на русском языке, я специально оставила ссылку на оригинал, что можно было пр...