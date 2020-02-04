29 февраля завершается третий этап амнистии капитала. Ждем четвертую?

Ну что? Будет ждать четвертую амнистию? Вдруг кто-то опять не успел?

А может, действительно, объявить амнистию для "своих", для "российских", которые никуда не сбегали, никуда ничего не вывозили и не отмывали, а работали здесь в России?

Или долги прощаются только чужим?

Рассказать государству о своих зарубежных счетах и активах, подав спецдекларацию в ФНС, можно не позднее 29 февраля.

Нынешняя амнистия капитала - уже третья по счету. По ее условиям, можно, как и раньше, добровольно задекларировать свои зарубежные активы - банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании (КИК). Участникам гарантировали освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности, если нарушения связаны с задекларированным имуществом и счетами.

Новым условием стал перевод капитала в Россию и регистрация бизнеса в специальных административных районах - на острове Русский на Дальнем Востоке или острове

Октябрьский в Калининградской области. Для резидентов таких районов действует льготное налогообложение, а информация о бенефициарах доступна лишь управляющей САРами компании, надзорным органам и судам.

Участникам третьего этапа амнистии капитала также разрешили один год не платить налог (13%) с доходов от КИК при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 г. Во время предыдущей кампании от налогообложения освобождалась прибыль ликвидируемых КИК.

Более подробно см. здесь.