С 2020 года действует новая форма расчета о суммах выплаченных доходов иностранными компаниям

Соли можно и у нас набрать. Баскунчак, Эльтон, например.
Слышал еще и такие варианты: после ввода войск в Афган наши давние "потенциальные противники" под...
"Работодатель пригрозил невыдачей трудовой. Процесс разбирательств затянулся."И чем же в такой си...
Давно уже люде с запада возят сыры, хамон и прошутто)) Ну, будут еще и соль возить))...
А чоу сразу в Бангладеш? Можно нам все-таки в Стокгольм? Или в Копенгаген на худой конец? Ну, сов...
Повсеместно не решены? В Швеции тоже?)))
Послушайте, не надо прикидываться медиком. Понахвататься в интернете около медицинской информацие...
ИП имеет возможность сам выбирать систему налогообложения. Если его интересуют баллы, а не выкину...
В Китае - частная собственность и капитализм. Под руководством КПК....
но вкус... дерьмовый вкус йода в продуктах. солёные огурчики, воняющие йодом, домашняя копчёная р...
Простой пример)) Намедни оштрафовали Airbus International за коррупционную направленность сбытово...
А он и пишет, что людям дали резко много денег (хотя очевидцы такого не помнят), они разом всё ск...
Еще бы уважаемому оппоненту, слегка остыв от праведного гнева, вспомнить о "невинных играх" фармк...
А нам заявления на льготу по земельному, транспортному и налогу на имущество протянули вместо пол...
Я не специалист в новейшей истории России. Но выкладки автора вызывают у меня сомнения. Например ...
Вспоминать истории 60-летней давности, так себе аргумент. Там еще и лоботомию можно вспомнить, а ...
Оно так и было до конца 50-х, пока артели не запретили
Министерство здравоохранения знает, наверное, тогда предполагается другую соль продавать в аптека...
Да уж. Забыла - кому там соляной бизнес из Чаек принадлежит. Видимо мало монополии. Как удобно за...
Да когда ж они определятся наконец?! А у меня тут другой вопрос возник в этом контексте. Это что ...
ок, пара десятков из 140 миллионов.
У вас идеализированные представления о медицине США и Европы. А зря. Погуглите "талидомид", напри...
Вот производители соли-то обогатятся! :-)
Карты, телефоны, бесконтактные платежи.... Проблем потратить деньги быстро - никаких нет и не был...
А кто сказал, что они этим пользуются? Это хардкорный квест получается, с элементами хоррора, ког...
Да. Но курьеры до НПД хотя бы частично были трудоустроены. кое-кто хоть серые зарплаты, но получа...
Статья заказушная в стиле гипотетического ответа правительства на вопрос граждан - почему мы (пра...
Ну вот, а вы русских хаете.... смотрите какой гений - в одиночку 65 госконтрактов обслужил и моло...
чем не думать они меня два раза карточку с крыльями и мне же ещё аварию поставили...
Снявши голову, по волосам не плачут
Капитализм строят 300-400 лет минимум, до сих пор не решены его врожденные болезни типа голода с ...
А кто сказал что они будут платить 4%.
В 70 лет получат все даже воры в законе.