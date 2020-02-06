С 2020 года действует новая форма расчета о суммах выплаченных доходов иностранными компаниям

Индивидуальные предприниматели, кто работает с зарубежными партнерами, не пропустите эту новость! Начиная с 2020 года применяется обновленная форма расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

В п. 1 ст. 310 НК РФ были внесены изменения (дополнения), предусматривающие распространение обязанностей налогового агента по налогу на прибыль организаций на индивидуальных предпринимателей.

В этой связи в форму (формат) расчета внесены изменения, касающиеся отражения данных о налоговом агенте (в части сведений об ИП), а также уточнен порядок заполнения расчета (Приказ ФНС от 19.12.2019 № ММВ-7-3/639@ «О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ «Об утверждении формы налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, порядка ее заполнения, а также формата представления налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов в электронной форме».