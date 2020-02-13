Первый вице-премьер А.Р. Белоусов: «Компенсация ИНВ из федерального бюджета не должна применяться к крупным компаниям»

Это тот самый случай, когда оговорками и исключениями убивается хорошая идея в целом.

Вот скажите, почему компенсация инвествычета для крупных компаний хуже, чем для малых, крупные что, не инвестируют?

Тем более, что малый бизнес пользуется специальными налоговыми режимами и ИНВ для малого бизнеса не актуален.

Да, остается средний бизнес, но мне все-таки кажется, что крупному бизнесу можно дать право выбора - какие стимулирующие инструменты ему применять для своих инвестиций.