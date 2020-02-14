Жаловаться на налоговиков будем по-новому

Это, конечно, хорошо, что жалобы можно подавать любыми способами, но лучше бы сосредоточиться на том, что вообще не было поводом для каких-либо жалоб...

Утвержден порядок представления юридическими лицами и ИП жалоб (апелляционных жалоб) в электронной форме по ТКС. Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России, устанавливающий форму, форматы, порядок заполнения и представления таких жалоб. Также он утверждает порядок направления решений (извещений) налоговых органов по ним в электронной форме.

С 30 апреля организации смогут использовать утвержденные форматы при направлении жалоб (п. 1 и 2 ст. 139.2 НК РФ) на ненормативные решения инспекций и действия (бездействие) их должностных лиц в вышестоящие налоговые органы. Представленная по ТКС жалоба должна быть подписана усиленной квалификационной электронной подписью лица, подающего жалобу, и направлена через оператора электронного документооборота.

В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС время и место ее рассмотрения, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней.

Это поможет упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.