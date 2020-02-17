Компенсация за спорт не облагается взносами. Суд так решил

Хотя бы в этом идет поддержка спорта на предприятиях...

АС Северо-Западного округа в Постановлении от 16.01.2020 по делу № А56-11777/2019 пришел к выводу о необоснованности претензий органов ПФР, которые посчитали, что компенсация расходов работников на занятия спортом, должна включаться в базу по страховым взносам.

В постановлении было отмечено, что спорные компенсационные выплаты носят социальный характер и, несмотря на то, что они произведены в связи с наличием трудовых отношений, не обладают признаками заработной платы по смыслу статьи 129 ТК РФ.

Таковые не являются оплатой труда (вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий выполнения этим сотрудником самой работы.

Факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками сам по себе не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда.

Выплаты социального характера, основанные на Коллективном договоре, производятся в соответствии с трудовым законодательством, в связи с чем их следует рассматривать как выплаты, установленные законодательством РФ, а потому подлежащие освобождению от обложения страховыми взносами.