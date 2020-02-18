Разработаны новые меры по либерализации валютного контроля

Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 891654-7 «О внесении изменений в ст.ст. 12 и 19 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ в части расширения перечня разрешенных валютных операций, а также случаев нерепатриации денежных средств», в котором предлагает расширить перечень случаев зачисления на счета представительств или филиалов юрлиц-резидентов в зарубежных банках денежных средств, полученных от нерезидентов.

К таким случаям предлагается отнести денежные средства:

— ранее внесенные представительством или филиалом юрлица-резидента в виде залога по договору аренды помещения, возвращаемые нерезидентом; — выплачиваемые в виде страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Кроме того, расширяется перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с правилами, принятыми международными организациями в области международных перевозок, устанавливающими порядок проведения таких взаиморасчетов.