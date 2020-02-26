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Аркадий Брызгалин

Новый глава ФНС РФ не признал проблемой для налогоплательщиков применение ст.54.1 НК РФ при осуществлении налогового контроля

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Как говорится, "а позвольте вам не позволить"...

Что же это получается?

С 2017 года все налогоплательщики страны находятся, как бы это по мягче, в очень неудобном положении, когда никто не знает, как трактовать эту непонятную и невнятную ст.54.1 НК РФ, а у налогового ведомства проблем, оказывается, нет...

С 2017 года собираются семинары/конференции, на которых тысячи налогоплательщиков и сотни экспертов пытаются понять, что им грозит по ст.54.1 НК РФ, как с этой статьей жить дальше, какие меры предпринять уже сейчас (тем более, что каких-либо четких разъяснений ни налоговая, ни минфин по этой статье не дают... Те многословные и витиеватые, многобуквенные, но пустые по конкретному содержанию письма ФНС от 2017 года не в счет)..

С 19 августа 2017 вступила в силу новая статья НК – 54.1, регламентирующая пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и сумм налогов и взносов. Она введена в действие Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ.

Как налоговики на практике должны применять нормы данной статьи читайте в материале: Все о статье 54.1 НК: как инспекторы будут доказывать налоговые схемы

Я уже не говорю о том, что за 180 налогоплательщиками (много или мало?) стоят судьбы конкретного бизнеса и судьбы конкретных живых людей. И это оказывается тоже никакая не проблема...

Глупышки, милые глупенькие налогоплательщики, ну чего вы, дурашки, испугались, ведь нет никакой проблемы... Подумаешь, 180 предприятий, на все страну с территорией в 17 млн. квадратных километров.

"Тяжело начинается неделя" - подумал Штирлиц...

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 г. ст. 54.1 НК РФ преувеличены, считает глава ФНС РФ Даниил Егоров.

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей РФ», — ответил Д. Егоров на просьбу журналистов прокомментировать возмущение бизнеса по поводу ст. 54.1 НК.

Однако, по словам экспертов, из-за «карательных мер» (блокировки счетов и т.д.) многие налогоплательщики просто «не доживают» до судов.

Недовольство бизнеса практикой применения ст. 54.1 НК вызвано тем, что налоговые органы

не рассчитывают, сколько предприятие должно было заплатить, не нарушая правил. В результате уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, и доначисления значительно превышают суммы, которые бизнес вообще заработал. При этом штрафы составляют 40%.

Устранить «карательные меры» ранее предлагал правительству бизнес-омбудсмен Борис Титов, отмечавший, что существующая практика «носит штрафной характер», и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса. Однако ФНС и Минфин отрицают необходимость «налоговой реконструкции».

Вот уже два года проверки фискалов проводятся с учетом того, что права налогоплательщиков имеют установленные пределы. Наличие таковых закрепила статья 54.1 НК РФ. Новелла за это время обросла показательной судебной практикой и разъяснениями властей, иногда скандальными.

Подробнее в статье: Налоговые проверки: что в итоге с ними стало из-за ст. 54.1 НК

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Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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