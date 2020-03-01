Сроки хранения документов. Объясните, как вообще приказ архивариусов может отменить действие нормы НК РФ?

Чего-то я немного не понял... Какие 5 для хранения счетов-фактур и 6 лет для хранения переписки с налоговыми органами?

А как же подп.8 п.1 ст. 23 НК РФ, согласно которому налогоплательщик обязан в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов (если иное не предусмотрено настоящим кодексом)..

Или это какой-то особый случай?

И как вообще приказ архивариусов может отменить действие нормы НК РФ?