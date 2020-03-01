Сроки хранения документов. Объясните, как вообще приказ архивариусов может отменить действие нормы НК РФ?

Чего-то я немного не понял... Какие 5 для хранения счетов-фактур и 6 лет для хранения переписки с налоговыми органами?
А как же подп.8 п.1 ст. 23 НК РФ, согласно которому налогоплательщик обязан в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов (если иное не предусмотрено настоящим кодексом)..
Или это какой-то особый случай?
И как вообще приказ архивариусов может отменить действие нормы НК РФ?
8 февраля вступает в силу новый Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций при осуществлении однотипных управленческих функций, независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности (утв. Приказом Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236).
Новый перечень изменяет сроки хранения бухгалтерских, налоговых, кадровых и иных документов.
Теперь счета-фактуры надлежит хранить 5 лет вместо 4 лет по предыдущему Перечню от 25.08.2010 № 558.
Кроме того:
- налоговые декларации по всем видам налогов и сборов – 6 лет (ранее 5 лет),
- переписку с налоговыми органами по вопросам налогообложения – 6 лет (ранее 5 лет),
- реестры сведений о доходах физлиц, представляемых налог/агентами – 5 лет (ранее 75 лет),
- документы о получении заработной платы и других выплат – 6 лет (ранее 5 лет),
- Книги учета доходов и расходов при применении УСН – 5 лет (ранее - постоянно),
- График отпусков – 3 года (ранее 1 год),
- Книги, журналы, карточки учета, базы данных отпусков – 5 лет (ранее 3 года),
- образцы подписей МОЛ – 5 лет (ранее не менее 5 лет согласно учетной политики),
- Согласие на обработку персональных данных – 3 года (ранее 75 лет).
Кроме того, ряд документов, которые ранее было предусмотрено хранить 75 лет, потребуется еще раз перепроверить. Дело в том, что срок их хранения теперь будет зависеть от даты окончания делопроизводства по таким документам: завершенные до 1 января 2003 по-прежнему нужно хранить 75 лет, а вот документы, работа по которым завершена после указанной даты, хранятся 50 лет. В частности, это касается трудовых договоров, документов о приеме, переводе, увольнении, личные карточки работников, а также документов о получении зарплаты и других выплат – в случае отсутствия лицевых счетов.