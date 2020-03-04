ИФНС оповестит о налоговых долгах по SMS

Какой удивительный и комфортный сервис. Каждый квартал Вам будет прилетать смс-сообщение — «ДОЛЖОК»!

С 1 апреля 2020 года налоговые органы получают право информировать налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов о наличии у них недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными способами, не противоречащими законодательству РФ, не чаще одного раза в квартал .

При этом требуется согласие налогоплательщика (иного подконтрольного лица) на такое информирование в письменной форме.

С января месяца ФНС РФ разрабатывает Приказ «Об утверждении формы согласия на информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам», который призван установить соответствующую процедуру получения согласия налогоплательщика на подобное информирование.

Причем интересно отметить, что данное положение касается не только физических, но и юридических лиц.

Об эффективности, данной меры, пока судить трудно (особенно в отношении юридических лиц), но можно предположить, что данная мера в больше степени направлена на налогоплательщиков — физических лиц, чтобы как бы в режиме on-line взаимодействовать с недоимщиками по всем возможным каналам связи.

Соответствующее дополнение внесено в ст. 31 НК РФ.