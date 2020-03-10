ИФНС будет учитывать переплату при формировании налоговых уведомлений для физлиц

Эту норму можно было бы давно уже ввести в НК РФ...

Как показывает практика, некоторые налогоплательщики — физические лица, имеющие переплату по налогам, попадали в очень неприятную ситуацию.

Так, несмотря на «переплату» у них налога за предыдущие налоговые периоды, налоговые органы требовали уплатить налог по уведомлению в полной сумме, а вот на «переплату» предлагали подать заявление и вступить в долгую и нудную процедуру возврата (зачета).

Что бы избавить граждан от такой совершенно необоснованной ситуации, законодатель «повелел» для налоговых органов проводить фактически зачет «переплаты/недоплаты» в момент, когда налоговики формируют уведомление для уплаты в соответствующем году.

Так, п.2 ст. 52 НК РФ дополнен положением от том, что при определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налогов, налоговым органом должны быть учтены имеющиеся у налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы излишне уплаченных налогов и (или) пеней по таким налогам.

В случае обнаружения имевшей место переплаты налоговый орган уменьшает суммы данных налогов в текущем уведомлении об уплате налога, если им ранее не получено заявление налогоплательщика о зачете (возврате) указанных сумм излишне уплаченных налогов.

Дополнения вступят в силу с 01.01.2021.