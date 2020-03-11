Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Трамп отменит зарплатные налоги из-за коронавируса

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Вот тебе и Трамп-пам-парам пам... И почему-то я не думаю, что это популизм.

Сегодня стало известно, что Президент США Дональд Трамп хочет освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий коронавируса.

Учитывая, как американцы относятся к уплате налогов, подобное обещание даёт мощный сигнал оптимизма и противостоит всеобщей панике. Ну что сказать? Молодец! Где то налоги отменяют, а где-то над Конституцией работают.

Как пишет «Коммерсантъ», в рамках программы по стимулированию экономики Белый дом:

  • поддержит людей с неоплачиваемым отпуском по болезни,
  • отсрочит выплату налогов для малого и среднего бизнеса
  •  и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Немного статистики.Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерло. В России зафиксировано 23 случая заболевания.

 

коронавирус США Дональд Трамп отмена налога
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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