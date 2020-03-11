Трамп отменит зарплатные налоги из-за коронавируса

Вот тебе и Трамп-пам-парам пам... И почему-то я не думаю, что это популизм.

Сегодня стало известно, что Президент США Дональд Трамп хочет освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий коронавируса.

Учитывая, как американцы относятся к уплате налогов, подобное обещание даёт мощный сигнал оптимизма и противостоит всеобщей панике. Ну что сказать? Молодец! Где то налоги отменяют, а где-то над Конституцией работают.

Как пишет «Коммерсантъ», в рамках программы по стимулированию экономики Белый дом:

поддержит людей с неоплачиваемым отпуском по болезни,

отсрочит выплату налогов для малого и среднего бизнеса

и, возможно, для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Немного статистики.Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 118 тыс. человек, более 4 тыс. умерло. В России зафиксировано 23 случая заболевания.