В НК РФ закреплена норма о сроках на возврат (зачет) налогов при камеральной проверки. Анализ ФЗ № 325-ФЗ.

Одним из самых значимых налоговых событий ушедшего 2019 года стало принятие Федерального закона от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ». Не сказать, что в этом законе было что-то прям революционное, однако огромный объем поправок, конечно же, требует отнестись к закону с особым вниманием. Пришла пора ознакомить с основными положениями этого закона для наших читателей, тем более, что многие его нормы вступают в силу именно в 2020 году.

Интересная ситуация складывается по поводу поправок в ст.78 НК РФ, а именно включения в неё п.8.1, в котором установлен порядок определения сроков на возврат (зачет) налогов в случае, если налоговый орган назначает камеральную налоговую проверку.

С одной стороны, конечно, это новая норма для НК РФ, однако нельзя сказать, что это "новое правило" для налогообложения.

Дело в том, что до поправок в НК РФ, внесенных Федеральным законом № 325-ФЗ, налоговые органы при проведении камеральной налоговой проверки заявления налогоплательщика о возврате (зачете) переплаченных налогов руководствовались правовой позицией, закрепленной в п.11 Информационного письма ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 «Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных положений гл.25 НКРФ».

Так, согласно п.11 этого письма срок на возврат (зачет) суммы излишне уплаченного налога (авансового платежа), определенный п.9 ст.78 НК РФ, начинает

исчисляться со дня подачи заявления о возврате (зачете), но не ранее чем с момента завершения камеральной налоговой проверки по соответствующему налоговому (отчетному) периоду либо с момента, когда такая проверка должна была быть завершена по правилам ст.88 НК РФ.

Однако прямой нормы соответствующего содержания в ст.78 НК РФ до сих не было.

Да и расположение правовой позиции ВАС РФ в обзоре, посвященном налогу на прибыль организаций, вызывало вопросы о возможности распространения этой позиции на другие налоговые платежи.

И вот Федеральный закон № 325-ФЗ внес в ст.78 НК РФ пункт 8.1, согласно которому сейчас прямо установлено, что в случае проведения камеральной налоговой проверки, срок приятия решения о зачете или возврате переплаченного налога будет зависеть от срока окончания этой камеральной проверки либо вступления в силу решения по ней.

Указанный срок будет начинаться по истечении 10 дней со дня, следующего за днем завершения камеральной налоговой проверки за соответствующий налоговый (отчетный) период или со дня, когда такая проверка должна быть завершена в срок, установленный пунктом 2 статьи 88 настоящего НК РФ.

Если же в ходе камеральной проверки будут выявлены какие-либо нарушения вышеуказанные сроки начнут исчисляться со дня, следующего за днем вступления в силу решения, принятого по результатам такой проверки.

Можно так же отметить, что возникает вопрос об "удачности" расположения данной нормы фактически о проведении камеральной проверке в статье, посвященной возврату (зачету) налогов. Однако, представляется, что выбор законодателя всё-таки обоснован, потому что в п.8.1 говорится сколько не о "камеральной проверке", а именно "о сроках возврата налога". Поэтому расположение этой нормы в статье, посвященной "возврату налога" представляется более логичным.

Новые правила вступили в силу с 29.10.2019.