Налоговики получили право на осмотр территории должников по налогам

А вот еще один типичный пример постепенного ужесточения налоговых проверок и процедуры реального взыскания недоимок.
Пункт 1 ст. 92 НК РФ дополнен новым абзацем, который предоставляет должностному лицу налогового органа, принявшему решение о взыскании недоимки, размер которой превышает 1 млн. руб. (ст. 46 НК РФ), производить осмотр территорий, помещений, документов и предметов организации.
При этом должны быть выполнены условия:
1. Решение о взыскании недоимки не исполнено в течение десяти дней с даты его принятия;
2. Осмотр может проводиться не более одного раза по одному решению о взыскании недоимки;
3. Получено согласие налогоплательщика на осмотр.
Очевидно, что данная процедура установлена в целях обнаружения имущества налогоплательщика, который в перспективе может не погасить налоговую задолженность, выявленную в рамках налоговой проверки.
Именно после того, как имущество будет осмотрено и зафиксировано в соответствующих процессуальных документов последует его арест со всеми вытекающими налоговыми последствиями.
Дополнения вступят в силу с 01.04.2020.