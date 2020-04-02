Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития представили на утверждение Комиссии следующие отрасли:

— авиаперевозки, — аэропортовая деятельность, — автоперевозки; — культура, — организация досуга и развлечений; — физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; — деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; — гостиничный бизнес; — общественное питание, — организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; — деятельность по организации конференций и выставок; — деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Согласно поручению Президента РФ В.В. Путина этим отраслям будет оказана следующая помощь:

6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);

на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;

на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам МСП;

доп/меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;

на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;

отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;

расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;

мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики в ближайшее время будет опубликован.