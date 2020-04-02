Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

22

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития представили на утверждение Комиссии следующие отрасли:

— авиаперевозки,

— аэропортовая деятельность,

— автоперевозки;

— культура,

— организация досуга и развлечений;

— физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

— деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;

— гостиничный бизнес;

— общественное питание,

— организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;

— деятельность по организации конференций и выставок;

— деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Согласно поручению Президента РФ В.В. Путина этим отраслям будет оказана следующая помощь:

  • 6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);
  • на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
  • на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам МСП;
  • доп/меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;
  • на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;
  • отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;
  • расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;
  • мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики в ближайшее время будет опубликован.

коронавирус экономический кризис поддержка бизнеса
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

https://cnfp.ru/