Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития представили на утверждение Комиссии следующие отрасли:
— авиаперевозки,
— аэропортовая деятельность,
— автоперевозки;
— культура,
— организация досуга и развлечений;
— физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
— деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма;
— гостиничный бизнес;
— общественное питание,
— организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения;
— деятельность по организации конференций и выставок;
— деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Согласно поручению Президента РФ В.В. Путина этим отраслям будет оказана следующая помощь:
- 6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);
- на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
- на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам МСП;
- доп/меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование;
- на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;
- отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество;
- расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%;
- мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
Дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики в ближайшее время будет опубликован.