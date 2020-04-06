Минфин дал разъяснение о переносе сроков сдачи отчетов

Современная тревожная ситуация диктует новые правовые реалии.

Еще недавно и в страшном сне любому правоведу не могло присниться, что в своем письме разъяснительного характер Минфин РФ будет ссылаться на ... непринятый федеральный закон.

Однако в данной обстановке, где всё меняется по несколько раз в день, наверное, это уместно и оправдано (тем более, что федеральный закон всё равно был принят на следующий день).

А вообще, хотел бы отметить, что современные НПА отмечаются безобразным качеством, непродуманностью, отсутствием системной связи и другими законами и практикой. Появляются какие-то непонятные дефиниции (хотя спокойно можно было бы и по-нормальному всё написать), нелепые формулировки и нелогичные правила.

Кстати, может быть это пока даже и объяснимо, и нечего тут критиканством может быть заниматься, но мне кажется, что власти не должны руководствоваться принципом «мы написали, а там сами разбирайтесь», и даже если что-то получилось, как бы это по мягче сказать, «не совсем удачно», то всегда можно всё уточнить и исправить.

От этого авторитет государства и правового регулирования только повысится.

Письмо Минфина от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589.