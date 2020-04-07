Очень трудно в России бухгалтеру. Стихи

Не знаю, для кого там дни нерабочие, но вот точно не для бухгалтеров.
Буквально за 2 недели на них обрушился не только вал законов, разъяснений и прочих постановлений, но ведь еще текущую работу никто не отменял. И как им быть, какое управленческое решение принимать, когда даже эксперты путаются и противоречат сами себе.
Поэтому я сегодня хочу вспомнить о бухгалтерах, на чьи хрупкие плечи свалилось всё это безумие.
Что можно сказать в этой непростой ситуации?
Только — «Держитесь»!
Если «что», то мы поможем, чем можем....
Да и стих-то я вспомнил хороший (с 2015 года в блоге не размещал), а какова там строчка: «... Все законы шерстят бухгалтерию...». Точно подмечено!
И да, если кто знает автора, то подскажите, обязательно укажу!
Очень трудно в России бухгалтеру...
Очень трудно в России бухгалтеру,
Жизнь уж точно не сахар, не мед
То держава замучит налогами,
То начальник за что-то орет!
Все законы шерстят бухгалтерию
ФНС нас за горло берет
Никакого не стало доверия -
Раз бухгалтер — то, видимо, врет!
Сослуживцы всегда недовольные:
«Ну чего ты пристала опять»
— «Вы неправильно ордер заполнили,
И забыли в фактуре печать...»
На детей не останется времени,
О хозяйстве давнишняя грусть,
Пишешь мужу письмо на компьютере:
«Дорогой, я опять задержусь...»
И при виде постели с подушкою
Не в экстаз ты впадаешь, а в транс!
Вот о сексе бы надо задуматься,
Но все силы ушли на баланс!
На работе одни только трения,
В личной жизни кромешный бардак.
Даже дебет встречается с кредитом,
А бухгалтер с любовью никак!