Очень трудно в России бухгалтеру. Стихи

Не знаю, для кого там дни нерабочие, но вот точно не для бухгалтеров.

Буквально за 2 недели на них обрушился не только вал законов, разъяснений и прочих постановлений, но ведь еще текущую работу никто не отменял. И как им быть, какое управленческое решение принимать, когда даже эксперты путаются и противоречат сами себе.

Поэтому я сегодня хочу вспомнить о бухгалтерах, на чьи хрупкие плечи свалилось всё это безумие.

Что можно сказать в этой непростой ситуации?

Только — «Держитесь»!

Если «что», то мы поможем, чем можем....

Да и стих-то я вспомнил хороший (с 2015 года в блоге не размещал), а какова там строчка: «... Все законы шерстят бухгалтерию...». Точно подмечено!

И да, если кто знает автора, то подскажите, обязательно укажу!