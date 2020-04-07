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Аркадий Брызгалин

Очень трудно в России бухгалтеру. Стихи

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Не знаю, для кого там дни нерабочие, но вот точно не для бухгалтеров.

Буквально за 2 недели на них обрушился не только вал законов, разъяснений и прочих постановлений, но ведь еще текущую работу никто не отменял. И как им быть, какое управленческое решение принимать, когда даже эксперты путаются и противоречат сами себе.

Поэтому я сегодня хочу вспомнить о бухгалтерах, на чьи хрупкие плечи свалилось всё это безумие.

Что можно сказать в этой непростой ситуации?

Только — «Держитесь»!

Если «что», то мы поможем, чем можем....

Да и стих-то я вспомнил хороший (с 2015 года в блоге не размещал), а какова там строчка: «... Все законы шерстят бухгалтерию...». Точно подмечено!

И да, если кто знает автора, то подскажите, обязательно укажу!

Очень трудно в России бухгалтеру...

Очень трудно в России бухгалтеру,

Жизнь уж точно не сахар, не мед

То держава замучит налогами,

То начальник за что-то орет!

Все законы шерстят бухгалтерию

ФНС нас за горло берет

Никакого не стало доверия -

Раз бухгалтер — то, видимо, врет!

Сослуживцы всегда недовольные:

«Ну чего ты пристала опять»

— «Вы неправильно ордер заполнили,

И забыли в фактуре печать...»

На детей не останется времени,

О хозяйстве давнишняя грусть,

Пишешь мужу письмо на компьютере:

«Дорогой, я опять задержусь...»

И при виде постели с подушкою

Не в экстаз ты впадаешь, а в транс!

Вот о сексе бы надо задуматься,

Но все силы ушли на баланс!

На работе одни только трения,

В личной жизни кромешный бардак.

Даже дебет встречается с кредитом,

А бухгалтер с любовью никак!

 

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Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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