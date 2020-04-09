Очень много поправок по налогам и отчетам: подробный обзор Федерального закона №102-ФЗ

Представляем вашему вниманию полную версию нашего комментария относительно недавно принятого Федерального закона от 01.04.2020 №102-ФЗ. Нововведений очень много.

1) История вопроса

16 декабря 2019 г. в ГосДуму большим количество депутатов (25 + 1 сенатор) был внесен законопроект № 762653-7 «О внесении изменения в ст.346.25 части II НК РФ», согласно которому налогоплательщики, которые теряли право на ЕНВД и ПСН в связи с торговлей маркированными товарами, получали возможность учета расходов на их приобретение в период применения ЕНВД и ПСН, которые не были реализованы до перехода с указанных режимов на УСН и будут реализовываться уже в период её применения.

2 марта 2020 проект был принят в первом чтении.

Как говорится, «ничто не предвещало»….

Во второй половине марта в связи с масштабным распространением по всем странам мира коронавирусной пандемии в России резко изменилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. Стало ясно, что государство должно срочно принять радикальные меры по сдерживании губительной инфекции, а кроме того, срочно необходимы меры экономической поддержки населения и бизнеса.

24 марта Президент РФ В.В. Путин выступил перед жителями России с обращением, в котором, обозначив сложность и опасность складывающейся ситуации, предложил ряд срочных мер по нормализации обстановки.

25 марта Президент РФ подписал Указ № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», в котором дал поручение ГосДуме и Правительству РФ срочно разработать комплекс мер, в том числе и налоговых, с целью не допустить ухудшение положения отечественных налогоплательщиков.

И вот 31 марта законопроект № 762653-7, который был срочно приспособлен для выполнения поручения Президента РФ, уже принимается ГосДумой во втором чтении, но уже в совершенно иной редакции.

В этот же день (!), т.е. 31 марта , закон был принят в 3м, окончательном чтении, направлен в Совет Федерации и в этот же день (!) сенаторы закон одобрили.

Президент РФ подписал закон уже на следующий день, 1 апреля и вот перед нами небывалый случай, когда Федеральный закон принимается фактически в 3 дня!

Иными словами, Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части I и II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» принят и уже действует.

2) Общая характеристика Федерального закона № 102-ФЗ

2.1. Фактически мы имеем дело с экстренным, чрезвычайным и объемным (32 стр.) федеральным законом, в котором прописаны основные и неотложные "налоговые" меры в период пандемии коронавируса, и в котором законотворцы отразили тезисы и обещания, прозвучавшие в выступлении Президента РФ от 25 марта 2020 г.

2.2. Поправки в той или иной степени коснулись 17 статей НК РФ как из его первой, так и из второй части, а также соответствующие изменения были внесены в два федеральных закона:

- в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях»;

- в Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

2.3. Часть норм Федеральный закон № 102-ФЗ носят временный характер и в первую очередь рассчитаны только на один год – 2020. Если не будут приняты никакие принципиальные решения в отношении действия этого закона во времени, то его действие с 1 января 2021 г. автоматически прекращается и всё «возвращается на круги своя» (например, некоторые положения ст.1, ст.3, 5 и 6 названного Закона). Однако часть норм продолжат своё действие и дальше (например, изменения в НК РФ, указанные в ст.ст.1 и 2 указанного Закона, а также изменения в ст.33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», указанные в ст.4 комментируемого Закона);

Как бы странно это ни звучало, но значение Федерального закона № 102-ФЗ нельзя переоценивать, т.к. он кроме своего конкретного содержания имеет и «рамочный характер», например, в части делегирования полномочий законодателя Правительству РФ. Именно от того, какие решения будет принимать Правительство РФ, во многом будет зависеть и общая ситуация с правовым регулированием налоговых отношений на кризисный период 2020 г. (а может и далее.

На момент подготовки настоящего материала Правительство РФ приняло Постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», а также Постановление от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»

3) Содержание Федерального закона № 102-ФЗ: положения и анализ

3.1. Правительству на 2020 год переданы полномочия по изменению налогового законодательства.

Федеральный закон № 102-ФЗ дополнил п.1 ст.4 НК РФ пунктами 3-5, согласно которым Правительству РФ переданы полномочия (пока только в текущем 2020 году) принимать нормативные правовые акты (НПА) по изменению существенных элементов налогообложения (в т.ч. закрепленных в ст.17 НК РФ).

Причем эти изменения будут осуществляться не через внесение изменений в НК РФ, а «непосредственно», т.е. акты Правительства РФ по вопросам налогообложения (в части переданных полномочий) будут иметь б о льшую юридическую силу, чем положения НК РФ.

Причем это не просто какие-то «второстепенные» или «технические» элементы или отношения, а следующие важнейшие вопросы функционирования налоговой системы:

· Налоговый контроль (1): Правительство вправе изменять сроки проведения мероприятий налогового контроля, как то приостанавливать, отменять, переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, в т.ч. проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с взаимозависимыми лицами, а также приостанавливать сроки назначения (проведения) проверок, на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля.

· Уплата налогов (2): Правительство РФ вправе продлевать сроки уплаты налогов (авансовых платежей), в т.ч. установленных для специальных налоговых режимов, по страховых взносам, по сборам.

· Сроки уплаты авансовых налоговых платежей по региональным и местным налогам (3): Правительство РФ вправе продлевать установленные региональными и муниципальными актами о налогах сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу.

· Налоговая отчетность (4): Правительство РФ вправе продлевать сроки предоставления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и/или иных документов и сведений.

· Требования об уплате налогов (5): Правительство РФ вправе продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

· Отсрочка (рассрочка) уплаты налогов (6): Правительство РФ вправе устанавливать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее предоставления.

· Способы обеспечения исполнения налогового обязательства (7): Правительство вправе вводить новые основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

· Ответственность (8): Правительство вправе устанавливать основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

· Сроки уплаты региональных и местных налогов и налогов по СНР (9): Правительство вправе в 2020 году продлевать сроки уплаты налогов по СНР, а также продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов (и торгового сбора) (представляется, что данное положение обосновано, т.к. у каждого субъекта РФ могут действовать свои правила по срокам уплаты налогов).

Интересно отметить, что в последнем случае продление сроков уплаты региональных и местных налогов, а также спецрежимных налогов может быть предоставлено Правительством РФ налогоплательщикам, обладающим определенными критериями, например, осуществляющим определенные виды деятельности (по ОК ВЭД) по состоянию на 01.03.2020, или определенным исходя из данных, отраженных в реестрах ФНС (причем не указано, на какую дату), в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Также могут быть установлены другие критерии налогоплательщиков, однако в законопроекте предлагается не их публикация, а прямое составление списка таких налогоплательщиков с ИНН и направление его в УФНС по субъекту (дополнение п. 4 ст. 4 НК РФ):

«…В случае определения указанных категорий на основе иных критериев уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ формирует соответствующий перечень налогоплательщиков с указанием их идентификационных номеров, который направляется в налоговый орган по субъекту РФ в электронной форме».

Вообще можно предположить, что подобное делегирование позволит Правительству РФ более оперативно реагировать на создавшиеся обстоятельства, не допуская ухудшения положения налогоплательщиков. Такие НПА будут определены как специальные правила, имеющие приоритет над нормами НК РФ.

Как мы уже писали выше, НПА Правительства РФ по сфере делегированной компетенции можно определить как «специальные правила», т.е. они имеют приоритет над нормами НК РФ. Это закреплено непосредственно в п. 5 ст. 4 НК РФ в новой редакции, согласно которой правоотношения, возникающие в период действия НПА Правительства РФ, регулируются законодательством о налогах и сборах с учетом особенностей, предусмотренных указанными НПА.

Анализ Очень уж странный прием применил федеральный законодатель в своей попытке разрешить сложную ситуацию. Что это вообще значит - взять и передать Правительству РФ все полномочия законодателя? И насколько в принципе обоснованна передача таких полномочий, которые никогда не принадлежали исполнительным органам власти? Фактически федеральный законодатель в данной конкретной ситуации, хотя и на время, но отказывается от принципа разделения властей (ст.10 Конституции РФ) и принципа установления налогов и их элементов только федеральными законами. Кроме того, не понятна ситуация с передачей Правительству РФ полномочий, которые принадлежат региональным и муниципальным органам власти. Насколько это обоснованно и как соотносится с принципами федерализма по ст.5 Конституции РФ, согласно которой федеративное устройство РФ основано, в том числе на разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, равноправии и самоопределении народов в РФ? По моему убеждению, что бы там ни было, но правительство вообще не вправе осуществлять законодательные функции, особенно когда законодательная власть существует и нормально работает. Каковы конституционно-правовые основы подобной передачи? В крайнем случае, если даже согласиться, что ситуация действительно экстраординарная, то законодательные полномочия здесь более характерны не для Правительства РФ, а для Президента РФ, тем более, что в нашей новейшей истории уже были примеры, когда Указы Президента РФ носили характер законов. Можно предположить, что у сторонников передачи функций законодателя правительству есть такой довод: исполнительная власть (т.е. правительство) оперативнее сможет реагировать на изменение обстановки, так как Федеральное Собрание громоздкое и не способно быстро принимать нужные и срочные решения. Однако напомним, что ГосДума и Совет Федерации уже продемонстрировали нам чудеса скорости, когда за 2 дня приняли и одобрили важнейший и сложнейший законопроект № 762653-7. Говоря же о скорости работы Правительства РФ (вернее, со знаком «минус»), достаточно вспомнить, что его Постановление № 409, которое ждала с замиранием вся страна, было принято 2 апреля, а обнародовано почему-то только … 6 апреля. Вот тебе и «быстрое реагирование». Иными словами, можно предположить, что «системные огрехи» в выбранной властями модели «нормативного» противостояния пандемии коронавируса и надвигающегося в связи с этим на Россию сильнейшего экономического кризиса, в будущем можем стать поводом для множества спорных ситуаций, которые должны будут найти своё разрешение в судах и не исключено, что даже и в Конституционном Суде РФ.

3.2. Введение термина "нерабочий день" для целей налогообложения

Федеральным законом № 102-ФЗ в п.6, а так же в п.7 ст.6.1 НК РФ сделаны дополнения о том, что для целей исчисления сроков по НК РФ «нерабочие дни», объявленные Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206, будут приравнены к выходным и праздничным дням.

Таким образом, в НК РФ наряду с «выходными» и «праздничными» днями появились просто«нерабочие дни», которые тем не менее имеют то же значение, что и выходные и праздничные.

Поэтому если срок уплаты налога приходится на день, который является таким «нерабочим», такой срок для выполнения этой обязанности переносится на следующий первый рабочий день.

Конечно, данные положения не запрещают исполнять соответствующие налоговые обязательства «досрочно», однако это именно право налогоплательщика, а не его обязанность.

Интересно отметить, что для указанных изменений в НК РФ не предусмотрено вступление их в силу "задним числом". Положения о нерабочих днях действуют с момента вступления в силу Федерального закона № 102-ФЗ, то есть с момента его официального опубликования, которое состоялось 1 апреля 2020 г. С учетом того, что Указ Президента РФ был принят 25.03.2020 г. и устанавливал нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, то последний день сдачи налоговой отчетности за налоговый период 2019 г. для налогоплательщиков, попавших под действие Указа, приходились на такие нерабочие дни, статус которых на эту дату был, да и остается, не определен. Ведь положения Федерального закона № 102-ФЗ о приравнивании "нерабочих" дней к выходным и праздничным на дату подачи налоговых деклараций не распространяются. Будут ли безусловно применяться положения п.3 Постановления № 409 на указанные сроки в связи с этим – также до конца не ясно и думается, что это может быть еще одним поводом для судебных споров.

Конечно, хорошо, что продление сроков представления отчетности предусмотрено указанной нормой для всех налогоплательщиков, а не только для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Однако же положения Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 устанавливают, что нерабочие дни не распространяются на работников:

а) непрерывно действующих организаций;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В связи с этим возникает вопрос о том, распространяются ли положения о продлении сроков представления отчетности на тех налогоплательщиков, чьи работники не подпадают под действие Указа или имели возможность работать удаленно? Полагаем, что на этот вопрос необходимо дать положительный ответ, ведь в п.3 Постановления № 409 никаких ограничений на этот счет не сделано, хотя уже само по себе наличие такого сомнения у налогоплательщиков говорит о возможных спорах в будущем по этому вопросу.

При этом, к сожалению, Указ не учитывает, что в законодательстве отсутствует четкое определение термина «непрерывно действующая организация», в связи с чем толкование упомянутых НПА может еще сильнее усложнится.

При этом о сроках представления бухгалтерской отчетности Минфин РФ успел заранее дать разъяснения в своем письме от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ «О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019», в котором указывал (применительно к ситуации на 27.03.2020) о том, что поскольку последний день срока представления обязательного экземпляра отчетности в налоговый орган в 2020 г. совпадает с нерабочим днем, то днём окончания срока представления отчетности в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т.е. 6 апреля.

С учетом же того, что Указом Президента от 02 апреля 2020 г. № 239 «нерабочий период времени» сдвинут до 30 апреля, сроки отчетности также сдвигаются на соответствующий период времени (См. письмо Минфина и ФНС от 07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ "О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.)

3.3. Новый порядок взимания НДФЛ по доходам в виде процентов по вкладам в банках

В своем обращении от 24 марта 2020 г. Президент РФ озвучил тезис о том, что если общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги больше 1 млн. руб., то с процентного дохода нужно будет платить НДФЛ по ставке 13%.

Данное положение было реализовано Федеральным законом № 102-ФЗ посредством изложения ст. 214.2 НК РФ в новой редакции.

Правила исчисления НДФЛ по новому облагаемому виду доходов достаточно просты.

Облагаемый доход (налоговая база) по процентам, полученным по вкладам (остаткам на счетах) в банках, будет определяться как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБР, действующей на первое число налогового периода.

Есть и исключение: не будут облагаться проценты, если они исчислены по ставке не выше 1 % годовых, а также по счетам эскроу.

По валютным вкладам облагаемые доходы будут пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения дохода.

Исчислять налог будут налоговые органы.

Основой для такого расчета будет информация из банков, которую они обязаны предоставлять в налоговые органы по месту своего нахождения не позднее 1 февраля года, следующего за налоговым периодом.

Иными словами, алгоритм исчисления НДФЛ с нового облагаемого дохода следующий:

1 этап : налоговые органы на основании данных, полученных от банков, определят сумму доходов физлица в виде процентов по вкладам, которые это физлицо получило в течение года;

2 этап : налоговый орган «сравнит» эту полученную суму с произведением 1 млн руб. и ключевой ставки (в наши дни этот показатель составил бы 1 млн руб. х 0,0625 = 62,5 тыс. руб.);

3 этап : если сумма полученных процентов меньше рассчитанного показателя или равна ему, то никаких налоговых обязательств у физлица не возникает;

4 этап : если сумма процентов больше рассчитанного показателя, то с сумы превышения положительной разницы налоговый орган исчислит НДФЛ по ставке 13 %.

Что касается сроков уплаты вышеуказанного НДФЛ, то исчисленный налоговый органом НДФЛ, найдет своё отражение в соответствующем уведомлении, которое будет направлено налогоплательщику и в котором отражаются другие налоги физлица (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог). Уплатить НДФЛ с банковских процентов необходимо не позднее 1 декабря (соответствующее положение нашло свое закрепление в новой редакции п. 6 ст. 228 НК РФ).

Еще раз напомним, что новые правила заработают с 1 января 2021 г., а фактически уплатить «новый» НДФЛ будет необходимо не позднее 1 декабря 2022 г..

Анализ Мера, откровенно говоря, достаточная странная, особенно не понятна её связь именно с «коронавирусом». Почему это необходимо делать сейчас? Что это даст экономике и бюджету? Куда пойдут дополнительно собранные налоги? Не ударит ли это по экономике в целом и по банковской системе в частности? К сожалению, не смешная (как оказалось) шутка о том, что весь мир в связи с коронавирусом налоги снижает, а Россия вводит новые, стала пророческой. Хотя, с другой стороны, то, что «под нож» после повышения ставки НДС пойдет НДФЛ, говорилось многими экспертами и достаточно давно (см. например, материал по поводу интервью с зам.министра финансов С. Д. Шаталовым газете «Ведомости» от 11 января 2016 г.). Кстати, а почему все решили, что предложение о введении 13 % НДФЛ на доходы от депозитов - новая идея властей? Об этом достаточно однозначно говорилось Минфином аж с 2013 года, причем совпадают даже цифры в 1 млн. руб. «превышения». Иными словами, «аппетиты» у государства на доходы от вкладов были давно, но реализовать их решили только сейчас. Кстати, еще в 90-х годах некоторые эксперты и политики предлагали отменить освобождение от НДФЛ по процентам на вклады, а некоторые вообще предлагали установить по ним повышенную ставку подоходного налога.

3.4. Перечень операций, не облагаемых НДФЛ, сокращен

Федеральным законом № 102-ФЗ сокращен перечень операций, не облагаемых НДФЛ

Так, в ст.217 НК РФ признан утратившим силу абз.4 п.17.2 НК РФ, согласно которому «не подлежат налогообложению доходы в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российский организаций, эмитированным после 1 января 2017 г.». Кроме того, аналогичное по содержанию положение исключено и из абз.2 п.7 ст.214.1 НК РФ.

Иными словами, с 1 января 2021 г. независимо от даты эмиссии облагаются НДФЛ доходы в виде дисконта, полученные физлицами при погашении обращающихся облигаций российских организаций, номинированных в рублях.

Кроме того, с 1 января 2021 г. п.25 ст.217 НК РФ признан утратившим силу, в связи с чем облагаемыми становятся суммы процентов:

· по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства и субъектов РФ;

· по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления.

3.5. Снижение ставки НДФЛ для "сверхвысоких процентов", в том числе для нерезидентов

Федеральным законом № 102-ФЗ абз.5 п.2 ст.224 НК РФ признан утратившим силу, что означает установление единой ставки НДФЛ 13 % по процентным доходам по вкладам в российских банках, процентам (купонам) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях. Ранее такие доходы, которые превышали необлагаемый минимум, облагались по ставке 35 %.

Кроме того, Федеральным законом № 102-ФЗ п.3 ст.224 НК РФ дополнен положением о своеобразной поддержке налоговых нерезидентов. Так, в число исключений полученных ими доходов, облагаемых ставкой 30 % (п.3 ст.224 НК РФ), попали проценты по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, в отношении которых налоговая ставка устанавливается 13 %.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 г.

Анализ Как-то странно вновь получается. Доходы российских граждан, ранее НДФЛ не облагаемые, вдруг в одночасье стали облагаться. В то же время доходы нерезидентов, которые ранее облагались по ставке 30 %, вдруг стали облагаться по ставке 13 % . «Свезло» нерезидентам? Также не совсем понятен «ход» по введению единой ставки в 13 % для тех лиц, которые получают доходы в сумме «сверхпроцентов» по своим вкладам. Напомню, что эта мера была введена еще в 90х годах для того, чтобы сдержать злоупотребления, которые допускали некоторые недобросовестные банкиры и их партнеры посредством манипуляции зарплатами-процентами по банковским вкладам. Так, изредка для «нужных» людей банкиры устанавливали ставки намного выше рыночных (700 % годовых), что создавало для таких лиц высокий и необлагаемый доход. Зачем потребовалось именно сейчас «уравнять» всех и вся, когда бюджету потребуются дополнительные доходы, не совсем понятно.

3.6. ЕНВДшники, перешедшие на УСН, вправе при определении налоговой базы по УСН учесть расходы, сделанные в период нахождения на ЕНВД

Федеральным законом № 102-ФЗ ст. 346.25 НК РФ была дополнена п. 2.2, в соответствии с которым налогоплательщики, которые после ЕНВД перейдут на УСН с объектом «доходы минус расходы», смогут в составе расходов учесть затраты на приобретение товаров, приобретенных в период применения ЕНВД, а проданных в период применения УСН, а также затраты на их реализацию в упомянутом периоде.

Кстати, это как раз то изначальное положение, которое и планировалось для внесения в НК РФ еще законопроектом № 762653-7 "О внесении изменения в ст.346.25 части II НК РФ", который был внесен в ГосДуму 16 декабря 2019 г.

Новое положение начинает действовать «задним числом», и право у налогоплательщиков воспользоваться им возникает с 1 января 2020 г.

3.7. О снижении размера страховых взносов ОПС, ОСС, ОМС в 2020 году и с 2021 года

В своём обращении от 24 марта 2020 г. Президента РФ В. В. Путин сказал о том, что для субъектов малого и среднего бизнеса будет введена пониженная ставка страховых взносов по зарплатам, превышающим МРОТ. Если оплата труда равна МРОТ, то ставка останется прежней – 30%. Эта мера будет постоянной, а не временной.

Данная инициатива была реализована в п. 9 ст. 2 Федерального закона № 102-ФЗ.

Так, п.1 ст.427 НК РФ – «Пониженные тарифы страховых взносов», был дополнен подп.17, согласно которому установлен новый перечень субъектов, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов в целях применения Федерального закона № 102-ФЗ.

В этот перечень вошли «плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в отношении части выплат в пользу физического лица, превышающей величину МРОТ.

При этом из-за обтекаемости формулировки можно прогнозировать возникновение множества споров по вопросу отнесения тех или иных плательщиков к категории малого и среднего предпринимательства для целей указанных положений Федерального закона № 102-ФЗ.

Например, необходимо ли чтобы для использования "льготных" тарифов плательщик был включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, как того требует определение таковых, данное в части 1 статьи 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ? Или с учетом того, что реестр формируется один раз в год (в августе месяце) плательщику достаточно отвечать критериям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным в ст. 4 названного закона?

И как быть, например, тем организациям, которые в течение года стали (или перестали) соответствовать установленным критериям, изменения по которым будут внесены в реестр, например, почти через год?

Как быть организациям с иностранными участниками, которые соответствуют требованиям абз.2 подп. "а" п.1.1 ч.1 ст.4 названного закона, но в отношении которых аудиторская организация не предоставила необходимые сведения уполномоченному органу? Пока вопросов больше, чем ответов, и практика их решения только будет формироваться.

Особо отметим, что понижение тарифа взносов коснется не всех выплат, а только их части, превышающей МРОТ, действующий на начало расчетного периода, за который производятся выплаты.

В то же время ст.427 НК РФ была дополнена п. 2.1, согласно которому для вышеуказанных страхователей с 2021 года вводятся следующие тарифы:

1) на обязательное пенсионное страхование: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 %; свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 10,0 %;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 %;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 %.

Соответствующие поправки были сделаны этим законом и в Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ"

Необходимо также учитывать, что Федеральный закон № 102-ФЗ установил пониженные тарифы страховых вносов, не только на период с 1 января 2021 года, но и на период с 1 апреля до 31 декабря 2020 года :

- в отношении совершенных за месяц выплат в пользу физического лица, превышающих МРОТ, применяются следующие тарифы страховых взносов:

· на обязательное пенсионное страхование: 10 % как в пределах предельной величины базы, так и сверх нее;

· на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 %;

· на обязательное медицинское страхование - 5 %.

Что касается совершенных за месяц выплат в пользу застрахованных лиц, которые ниже или равны МРОТ, то они облагаются страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22 %.

Такое распределение суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование установлено п.2 ст.5 Федерального закона № 102-ФЗ.

Анализ Также мы не склонны думать, что закон разделил зарплаты (выплаты) разных размеров: до уровня МРОТ или равных ему, и превышающих МРОТ. Полагаем, что предложенные формулировки предполагают разделение любой зарплаты (выплаты) на части для целей исчисления страховых взносов. То есть, например, зарплата в 40 000 рублей, выплачиваемая работникам субъектами малого и среднего бизнеса, будет облагаться разными страховыми взносами в соответствующей части: меньшей или равной МРОТ по обычным тарифам (ОПС – 22 %), а в части выше МРОТ – по пониженным ставкам. Иными словами, как и раньше, в самом невыгодном положении оказываются маленькие зарплаты. И, на наш взгляд, если данная норма призвана стимулировать работодателей к повышению зарплат, то очевидно, что в такой формулировке она данной цели достичь не поможет, поскольку основная часть зарплаты так и продолжит облагаться по повышенной ставке. Кроме того, все вопросы, указанные нами выше и касающиеся соответствия плательщиками страховых взносов понятию субъектов малого и среднего предпринимательства актуальны и требуют ответа уже сегодня.

3.8. Новые полномочия Правительства по вопросам взимания страховых взносов на «травматизм»

Федеральным законом № 102-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Так, ст. 2 этого закона дополнена частями 3 и 4, которые предусматривают право Правительства РФ:

1) продлевать сроки уплаты страховых взносов;

2) продлевать сроки представления расчетов по страховым взносам и (или) иных документов;

3) продлевать сроки направления и исполнения требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также сроков принятия решений о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов;

4) вводить дополнительные основания предоставления в 2020 г. отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, изменение порядка и условий ее предоставления;

5) устанавливать основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате страховых взносов;

6) вводить основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в территориальные органы страховщика расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и (или) иных документов (сведений).

Данное положение будет действовать пока только в 2020 году.