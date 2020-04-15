Отсрочка представления бухотчетности действует не для всех

Начались оговорки к примечаниям, и примечания к оговоркам.

Отсрочка представления бухгалтерской отчетности действует не для всех налогоплательщиков. К такому выводу пришли Минфин и ФНС России в совместном письме от 07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@ о переносе срока представления бухгалтерской отчетности, предусмотренного п. 3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

По мнению контролирующих органов, предоставленная трехмесячная отсрочка распространяется не на всех и касается только налогоплательщиков, обязанных представлять бухгалтерскую отчетность в налоговые органы в соответствии с п. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ.

Однако перечень указанных в данной норме налогоплательщиков очень узкий (бюджетные, кредитные, религиозные организации, организации с государственной тайной) и под него не подпадает основная часть коммерческих организаций.

Обязанность всех остальных налогоплательщиков по представлению в налоговые органы экземпляра бухгалтерской отчетности для формирования государственного информационного ресурса (с 2020 года эта функция перешла от Росстата к ФНС России) не подпадает под регулирование НК РФ, так как установлена положениями ФЗ «О бухгалтерском учете».

С учетом этого, Минфин и ФНС России пришли к согласованной позиции о том, что для подавляющего большинства компаний сроки представления бухгалтерской (финансовой отчётности) переносятся только на 6 мая.