Доначисление страховых взносов неправомерно, если выплаты носят социальный характер

История продолжается...

Несмотря на судебную практику ФСС как заведенный по-прежнему пытается взыскать свои взносы с необлагаемых платежей и выплат. Может здесь надежда на то, что в суд пойдут не все и фонд пополнится дополнительными взносами?

АС Восточно-Сибирского округа в Постановлении от 02.03.2020 по делу № А19-7242/2019 признал позицию территориального органа ФСС неправомерной.

Отмечается, что суд оценил доводы сторон и представленные в их обоснование доказательства. При этом установлено, что произведенные обществом выплаты в счет:

— вознаграждений и доплат к праздничным дням, — доплаты к ежемесячному пособию работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком — оплаты проезда к месту лечения и обратно, пострадавшему на предприятии в результате несчастного случая

являются выплатами социального характера. Такие выплаты основаны на коллективном договоре и не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд), в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами.

Учитывая указанные обстоятельства суд пришел к выводу, что спорные выплаты не являются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.