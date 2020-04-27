Вышел второй пакет мер поддержки бизнеса

Многие ждали «второй пакет» антивирусных мер... Вот они, встречайте...

Постановление правительства от 24.04.2020 № 570 № 570 «О внесении изменений в постановление РФ от 02.04.2020 № 409».

1) Сроки уплаты страхов взносов продлены не только для микропредприятий, но и для всех малых и средних предприятий, которые в реестре МСП.

2) Введена рассрочка уплаты налогов и взносов, сроки которых были перенесены (п.1.1 новый). Погашать «отложенную» задолженность надо будет равными частями 1/12 ежемесячно.

3) Уточнено, что к 15 мая надо представить не только декларации по НДС, но журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур (по п.5.2 ст.174 НК РФ);

4) Появился перечень «пострадавших» отраслей для целей налогообложения, который оформлен в качестве еще одного приложения к постановлению № 409 (ранее ФНС, можно так сказать, «заимствовала» перечень у банкиров по постановлению № 434 (правда с изменениями в это постановление проблема вроде бы была редакционно решена, а сейчас её вообще нет));

5) Компании, которые не относятся к «пострадавшим отраслям», но которые, тем не менее, тоже имеют право на специальную отсрочку/рассрочку по постановлению № 409 (стратегические, системообразующие, градообразующие), также могут воспользоваться этим механизмом изменения срока уплаты всех налогов, за исключением НДС, НДПИ, НДД, акцизов.

6) Те, у кого I квартал был «более менее», но во II квартале «всё плохо», также могут обратиться за отсрочкой/рассрочкой не дожидаясь окончания II квартала. Только в заявлении надо будет указать, чтобы его рассмотрение было осуществлено с учетом показателей именно II квартала.