Эксперимент по налогам для самозанятым закончился. Что дальше?

Что означает введение с 1 июля 2020 года на всю Россию режима «Налог на профессиональный доход»?

1 апреля, т.е ровно месяц назад, Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 101-ФЗ «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», согласно которому с 1 июля 2020 года субъектам РФ, не участвующим в эксперименте по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», предоставляется право ввести на своей территории данный налоговый режим.

История вопроса. Интересно в этой связи отметить, что идея о распространении экспериментального налогового режима для самозанятых широко обсуждалась еще в прошлом году. Так, в конце 2019 года, газета «КоммерсантЪ» писала о том, что в Совете Федерации заявили: в случае успешного хода эксперимента по введению налога для самозанятых, этот опыт будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года (более подробно см. здесь). Однако с 2020 года новостей о дальнейшем расширении «эксперимента» уже почему-то не было. Можно предположить, что другие проблемы забрали на себя всё внимание властей. А может быть власти ждали результатов эксперимента по тем 19 регионам, в которых новый налоговый режим стал применяться с 1 января 2020 года (ведь именно на эту дату под экспериментом стали вместо 4, находиться уже 23 региона России, а число вставших на учет самозанятых на конец марта составило уже более 560 тысячи человек). Всё шло, вроде бы нормально, но «грянул коронавирус»… 30 марта депутатом А.М. Макаровым и сенатором Н.А.Журавлевым в ГосДуму вносится законопроект № 933027-7 «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". В соответствии с законопроектом, субъекты РФ должны получить право вводить этот налоговый режим для самозанятых на своей территории с 1 июля 2020 г.

депутатом А.М. Макаровым и сенатором Н.А.Журавлевым в ГосДуму вносится законопроект № 933027-7 «О внесении изменений в ст.1 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". В соответствии с законопроектом, субъекты РФ должны получить право вводить этот налоговый режим для самозанятых на своей территории с 31 марта ГосДума сразу в 3х чтениях этот закон принимает, в тот же день Совет Федерации всё одобрил. А на следующий день, 1 апреля, закон подписывает Президент.

Почему всё произошло так быстро?

Так и остается непонятным, почему столь масштабный и последовательный эксперимент, рассчитанный аж на 10 лет, т.е. до 2028 года (включительно), был так лихорадочно скомкан и столь торопливо прекращен.

Было ли это запланировано изначально, т.е. еще в 2018 году, когда ГосДумой рассматривался законопроект № 551845-7, поступивший в ГосДуму 21 сентября, или «так получилось», уже, увы, особого значения не имеет.

Кстати, каких-то «великих» причин по спешке принятия этого закона в пояснительной записке (которая отличалась своей лаконичностью) так и не было приведено. Просто депутат и сенатор указывали коллегам по ГосДуме о том, что режим этот «очень хороший», а кроме того, предлагаемое ими «с 1 июля 2020 года расширение территории действия эксперимента по установлению специального налогового режима не имеет своей целью получение дополнительных доходов». Как-то так…

Ни ссылок на итоги эксперимента, ни на какие-то предварительные итоги, ни о «политике», ни о «коронавирусе» в пояснительной записке к проекту не было. Иными словами, «надо принять» и «пусть регионы сами думают».

А я вот считаю, что экономический кризис, вызванный ограничительными мерами в целях предотвращения коронавируса, предполагает возможность появление определенного количества безработных, что и сподвигнуло депутатов представить для таких лиц действительно комфортный и необременительный налоговый (да и не только налоговый) режим, чтобы хоть как-то сгладить негативные последствия каких-то неблагоприятных последствий с занятостью.

Что означает «окончание эксперимента»?

Кто-то мне сейчас скажет, что «эксперимент не закончен, а продолжается в масштабах всей страны».

Но я думаю, это чистое лукавство.

Эксперимент, он на то и эксперимент, чтобы под него попадали не все, а некоторые. Однако в данном случае «налог на профессиональный доход» фактически стал полноценным шестым по счету специальным налоговым режимом (см. подп.6 ст.18 НК РФ).

И, кроме того, зачем общероссийскому режиму статус «в порядке эксперимента». Неужели кто-то думает, что «в случае чего», эксперимент будет отменен?

Поэтому с полной уверенностью можно констатировать, что:

«Эксперимент окончен», и «всем спасибо»; Режим «Налог на профессиональный доход» пришёл всерьёз и надолго, поэтому … …ждём скорые поправки в НК РФ о введении этого режима новой главой за номером, например – 26.6 «Налог на профессиональный доход» раздела VIII.1 части II НК РФ; Очевидно, что Федеральный закон от 27 ноября № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» подлежит скорейшей отмене.

А вот дальше начинаются ещё вопросы…

Главный вопрос

И самый главный и первый: «Что будет с обещаниями властей не пересматривать условия налогообложения самозанятых до 2029 года», т.е. так, как это и предусмотрено до сих пор, пока еще в ст.1 пока еще не отмененного Федерального закона № 442-ФЗ.

С одной стороны, чисто юридически, когда отменён будет весь закон, автоматически «отменится» и ст.1, а по сему и всяческие гарантии о том, что в течение 10 лет условия налогообложения самозанятых сохраняются, «испариться» само собой.

Конечно, по-хорошему, власти должны бы сохранить это обещание и не трогать «Налог на профессиональный доход» до 2027 года. Однако, однако…

Читаем внимательно п.3 ст. 1 Федерального закона № 442-ФЗ:

«В течение десяти лет проведения эксперимента не могут вноситься изменения в настоящий Федеральный закон в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов, установленного п.8 ч. 2 ст. 4 настоящего Федерального закона».

Понимаете?

Гарантии распространяются только на размер налога и на предел дохода, который сохраняет право на «Налог на профессиональный доход».

Но в этом пункте нигде не сказано о том, что «государство клянется, и зуб даёт, что других налогов (сборов) для самозанятых больше не будет». Или можно например взять и увеличить список ограничений по видам деятельности. Да много чего еще можно…

Вот, например, почему бы не ввести в скором времени для самозанятых те же условия по исчислению и уплате страховых взносов, что и для ИП без наёмного персонала, с его фиксированной составляющей и т.д. Ведь формально и ставки и размер дохода для самозанятых останется прежним, а вот то, что еще новые поборы появятся, ну так то, что ж поделать?

Ведь не зря же Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ налоговиков обязали передавать данные по учету самозанятым в органы Пенсионного фонда РФ.

Поэтому вопрос по будущему налоговому бремени самозанятых остается открытым.

Лично для меня сомнений никаких нет – налоговое бремя самозанятым будет повышаться, весь вопрос только «когда» и «на сколько». Даже «способ» этого «повышения» особого значения не имеет, т.к. любое государство, когда речь касается способов усиления налогового пресса, всегда проявляет чудеса креативности.

В качестве некоего успокоения изложу свою позицию.

Федеральный законодатель, пообещав самозанятым не пересматривать их режим до 2028 года, связал себя этим обещанием. В противном случае, государство рискует нарушить собственную Конституцию РФ. Ведь почти 20 лет назад Конституционный Суд РФ указал: не гоже государству нарушать собственные обещания «о сроках», закрепленные к тому же в Федеральном законе.

Помните это знаменитое постановление Конституционного Суда РФ? Если кто забыл, то завтра я его специально выложу.

Еще вопрос: «Как будут проверять?»

В настоящее время мы наблюдаем чудеса «доброты и ласки» со стороны государства. Мы видим, что государство даже налоговые проверки обязуется не проводить для самозанятых, а всё, что принимается по этому поводу сплошь «льготы и послабления».

Однако я уверен – так будет не всегда. И это, к сожалению, объективная реальность.

К сожалению, государство, без «принуждения» обойтись не может и не сможет.

Поэтому рано или поздно, государственные органы начнут «выявлять» и «привлекать». Думаю, что после этого процесса, когда он «грянет», количество самозанятых резко возрастёт, ибо так случается всегда, тут ничего нового.

Но другой вопрос, каким образом государство начнет всё это выявлять?

Думаю, что здесь не обойтись без «контрольных закупок», всяческих «рейдов» (тем более, что они уже проводились в некоторых регионах (см. здесь)), и прочего прочего.

Иными словами, уверен, что в НК РФ у нас в скором времени начнут появляться новые нормы (а может даже и целые статьи) об особых контрольно-налоговых мероприятиях в отношении самозанятых. Ведь для всех налоговедов представляется очевидным, что имеющиеся «формы налогового контроля» из гл.14 НК РФ, в первую очередь предназначены для организаций и ИП, а вот для многомиллионной армии самозанятых придется придумывать «свои методы»..

Иными словами, если кто-то подумал, что «эксперимент закончен», немного ошибается. Эксперимент может быть и окончен, но вот новая история, новая страница в отечественном налогообложении только начинается.

И не хочу оказаться пророком, но новые условия налогообложения затронут практически всех нас, хотя многие еще недооценили, или вернее, еще не до конца прониклись масштабностью будущих изменений современной налоговой системы в связи с введением налогов для самозанятых для всей нашей страны. И убедиться в этом нам придётся очень скоро.